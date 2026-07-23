ボカロP・佐藤ちなみにが語る、新曲「はやくにげなきゃ」に込めた仕掛け、名前の由来

現在のJ-POPシーンの血肉となり、その潮流を決定づけたボカロカルチャー。メジャーとインディーズの境界線を融解させながら、いまなお最前線で鳴り響く自由な才能たちの肉声を記録する定期連載企画「PICK UP Youtube Music 」。次世代の音楽史を担うクリエイターたちの独占インタビューを届けていく。

第2回は、ボカロP・佐藤ちなみにをピックアップ。楽曲「はやくにげなきゃ」のサウンド面でのこだわりや、音楽観を形作ったカルチャーのルーツに迫る。

ーご自身のボカロP名の由来を教えてください。

佐藤は本名です。そこに何か言葉を付け足して印象に残る名前にしたいと考え、普通は名前として使われない”接続詞”を組み合わせることを思いつきました。「佐藤したがって」「佐藤それから」「佐藤けれども」など色々試した結果、一番しっくりきたのが今の名前です。

ーこれまでの人生で、ご自身の音楽観やカルチャー観に最も大きな影響を与えた「アーティスト」や「作品（映画・本・アニメなど）」を教えてください。

沢山のアーティストから影響を受けていますが、一番影響を受けたのは、和田たけあきさんだと思います。「わたしのアール」のように、物語の力で人の心を揺さぶるような、強く印象に残る作品を自分も作りたいです。

小説も好きで、特に 星新一 さんのショートショート集を読み漁っていました。中でも一番好きなのは「シンデレラ」というお話です。最後の数行でそれまでの全てがひっくり返る、その巧みな構成に感銘を受けました。

ー数ある表現手段の中で、「ボカロ」という文化に惹かれ、自身もボカロPとして歩み始めたきっかけは何でしたか？

自宅でパソコンのみで制作できる手軽さが一番の理由です。歌うのが苦手で、人前に出るのも得意ではない自分にはピッタリでした。

ー今回の楽曲「はやくにげなきゃ」で「ここだけは絶対に聴いてほしい！」という、サウンド面や歌詞でのこだわりを教えてください。

サウンド面では、歯切れの良い音を細かく散りばめたり、無機質ながらも不気味な音を入れることによって、化け物から追いかけられている緊迫感を演出しています。

歌詞で特に注目して欲しいところは、「はやくにげなきゃ」という言葉の意味合いが曲のラストで大きく変化するところです。同じ言葉でありながら、全く違う受け取り方になるので、その変化も含めて楽しんでいただければ嬉しいです。

ー今後、挑戦してみたいことや、目指したいアーティスト像があれば教えてください。

時代が移り変わっていったとしても、その変化に適応し続け、常に最前線で活躍しているアーティストになりたいです。

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