現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。

ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：あっこさん

年齢性別：48歳女性

同居家族構成：本人、夫（46歳）、長女（18歳）、長男（12歳）

居住地：千葉県

雇用形態：正社員

世帯年収：本人450万円、配偶者500万円

現預金：800万円、リスク資産：350万円

◇リスク資産内訳

・日本株：350万円

◆「おすすめ優待銘柄はサンマルク」

投資歴は「約20年」、日本株を中心に運用しているという、あっこさん。

株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、サンマルクホールディングス＜3395＞だそうです。

100株保有すると対象店舗での飲食代が期間中何度でも割引になる「優待カード」がもらえるそうで、「サンマルクカフェが好きで、優待の存在を知り、即ゲット！ 今年で3年目になります」と購入を決めた経緯を語ります。

初めて優待カードを受け取った時は「お財布に入れてにんまりしちゃいました。チョコクロ買うぞーって思いました」とのこと。

サンマルクカフェ以外にも「系列のお店は意外と多く、鎌倉パスタなどもよく利用します。友達との食事会、1人ランチ。20％引きは助かります（一部10％引きの店舗あり）。一緒に支払いをすれば何名分でもOKなので、女子会で5人分まとめて割引できたのでとても喜ばれました」と満足している様子です。

◆「初めての優待銘柄はカゴメとイオン。20年保有中」

優待銘柄は「よく行くお店、よく買う商品」を基準に選んでいると話すあっこさん。「あまり短期間で売り買いはせず、長期保有することが多いです。（株価が）下がってしまったものもありますが、長年持っていれば優待を考えたら、わりとプラスかなぁ」と続けます。

たとえば、カゴメ＜2811＞は「一番最初に購入した銘柄で、もう20年のお付き合い。年に1回来るカゴメ商品がよくて長期保有。配当も安定している」ため気に入っているとのこと。

同じくイオン＜8267＞も「最初に購入した銘柄。かなり爆上がり。イオンラウンジもよく使いますし、映画が本当にお得！ 一緒に行った人も割引なので、喜ばれます。家族で行くことが多いですけどね」とすすめます。

一方で、「優待狙いで購入したものの、即下落してしまって、そのお金で（優待品を）買えたなぁってこともありました。一応権利確定で下落してから購入し、半年待って優待をゲットしたのですが、まだ下がるとは」と個別株投資の難しさも感じているそう。

今後購入を考えている優待銘柄は「結局食なんですが、力の源ホールディングス＜3561＞。一風堂のラーメン、魅力的！ 食べることが好きなので、外食に使えたり、おいしいものが届く優待に魅力を感じています」と話していました。

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文＝あるじゃん 編集部