電車での移動中や予定のない休日など、暇な時間を持て余してしまう。何をすればよいか思い付かず、目的もなくスマホを眺めているうちに時間が過ぎてしまう人もいるでしょう。その一方で、暇な時間こそ、気分転換を楽しむだけでなく、勉強や運動、自分磨きに取り組むチャンスでもあります。

本記事では、電車での移動中や一人で過ごす時間、職場の空き時間、休日など、シーン別におすすめの過ごし方を紹介します。暇つぶしの方法を探している人は、ぜひ参考にしてください。

電車での暇つぶし方法

電車での暇つぶし方法

電車での移動中は、読書や音楽鑑賞、動画の視聴などを楽しむのがおすすめです。仕事や勉強に役立てたい場合は、資格の学習をしたり、その日の予定やタスクを整理したりするのもよいでしょう。スマホを使わずに過ごしたいなら、本や新聞を読む、周囲の迷惑にならない範囲でストレッチをするといった方法もあります。

乗車時間の長さや混雑状況に合わせ、無理なく取り組めるものを選んでみてください。

→✅【電車での暇つぶし方法14選】スマホ以外の時間の使い方も紹介

一人でできる暇つぶし方法

一人でできる暇つぶし方法

一人で過ごす時間は、誰かに気を遣うことなく、自分の好きなことに集中できる貴重な機会です。映画やドラマを観る、料理をする、散歩に出掛けるなど、気分に合ったことに取り組んでみましょう。

部屋の掃除や模様替えなど、普段は後回しにしていることを済ませれば、気持ちもすっきりするかもしれません。スマホを見続けることに飽きたときは、読書や運動、創作活動などに挑戦するのもおすすめです。

→✅1人で暇な時にすること･できること13選! スマホ以外の暇つぶしって?

社会人におすすめの暇つぶし方法

社会人におすすめの暇つぶし方法

仕事中に手が空いた場合は、デスク周りやメールの整理、業務に必要な知識の勉強など、今後の仕事に役立つことへ時間を使うとよいでしょう。ただし、勝手に別の作業を始めるのではなく、担当業務がないか上司や周囲に確認することも大切です。

に暇を持て余しているなら、趣味に打ち込む、友人と会う、日帰り旅行に出掛けるなど、仕事から離れてリフレッシュするのもおすすめ。オンとオフを意識して過ごすことで、心身の疲れを和らげ、次の仕事への活力にもつなげられるでしょう。

→✅社会人が暇な時にすることは? 職場での空き時間や休日を充実させるには

暇な時間にできる自分磨き

暇な時間にできる自分磨き

まとまった時間がある休日は、将来のために自分を磨くチャンスでもあります。資格取得に向けた勉強や読書に取り組むほか、筋トレ、スキンケアなどを始めるのもよいでしょう。また、新しい趣味を探したり、行ったことのない場所へ出掛けたりすれば、知識や経験の幅を広げられます。

最初から大きな目標を掲げるのではなく、興味のあることや短時間でできることから始めると、無理なく続けやすいです。

→✅暇な時にできる自分磨きの方法は? 時間のある休日にやりたいこと8選を紹介

暇な時間の過ごし方を工夫して毎日を充実させよう

暇な時間をただ埋めようとするのではなく、「楽しみたい」「成長したい」「疲れを癒やしたい」など、目的に合う方法を選ぶことが大切です。短い時間でも、意外とできることはたくさんあります。

自分に合った過ごし方を見つけ、スキマ時間や休日を充実させましょう。