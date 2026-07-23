物価高が続くなか、政府は2026年7～9月使用分を対象に、「電気・ガス料金支援」を実施します。

夏場はエアコンの使用時間が長くなり、電気代が気になる家庭も多いのではないでしょうか。そこで今回は、この支援によって家計の負担がどのくらい軽減されるのか、資源エネルギー庁が公表している補助単価をもとに、平均的な家庭をモデルケースとして試算しました。あわせて、補助終了後も役立つ電気代節約のポイントも紹介します。

電気・ガス料金支援の概要

政府は、中東情勢の影響によるエネルギー価格の上昇で電気・ガス料金の負担増が見込まれることから、電気使用量が増える夏場の家計を支援するため、2026年7～9月使用分を対象に「電気・ガス料金支援」を実施します。

値引き単価は次のとおりです。

7月・9月使用分

・電気: 3.5円/kWh

・都市ガス: 14円/m3

8月使用分

・電気: 4.5円/kWh

・都市ガス: 18円/m3

特に冷房の使用量が増える8月は、電気・ガスとも補助額が手厚く設定されています。なお、プロパンガスは今回の補助対象とはなりません。

「7月使用分」とは、7月中の検針日から8月中の検針日までの使用量を指します。同様に、9月使用分は9月中の検針日から10月中の検針日までの使用量が対象となります。

一般的には、7月使用分は8月請求、8月使用分は9月請求、9月使用分は10月請求で値引きが反映されます(検針日により前後する場合があります)。

補助を受けるための申請は不要で、使用量に応じて自動的に値引きされます。

4人家族では8月の請求が約2,500円安くなる

実際に、どのくらい値引きされるのか4人家族をモデルケースとして試算してみます。

電気使用量は、総務省「家計調査」の4人世帯の平均的な電気代をもとに、電気料金の目安単価31円/kWhで換算すると、約450kWhとなります。

また、都市ガス使用量は、東京ガスが公表している4人家族の夏季(7～9月)の平均使用量である30m3を使用します。

4人家族の１カ月の電気・ガス使用量(モデルケース)

●電気使用量: 450kWh

●都市ガス使用量: 30m3

この条件で8月使用分の補助額を計算すると次のようになります。

電気代

450kWh × 4.5円 ＝ 2,025円値引き

ガス代

30m3 × 18円 ＝ 540円値引き

合計

2,025円 ＋ 540円 ＝ 2,565円値引き

平均的な4人家族であれば、8月使用分(9月請求)は約2,500円安くなる計算です。

もちろん、オール電化の住宅やガスをあまり使わない家庭など、各家庭によって使用量は異なるので、あくまでも目安です。

3カ月ではどのくらい安くなる?

同じ使用量で、3カ月の補助額を計算すると次のようになります。

7月: 電気1,575円/ガス420円/合計1,995円

8月: 電気2,025円/ガス540円/合計2,565円

9月: 電気1,575円/ガス420円/合計1,995円

3カ月: 電気5,175円/ガス1,380円/合計6,555円

あくまで一例ですが、夏の3カ月間の光熱費が6,000円程度軽減されることがわかりました。政府の試算でも、平均的な家庭で約5,000円(3か月間)の負担軽減が見込まれると説明しています。

電気代節約のポイント

政府による今回の支援は3カ月間の期間限定です。そのため、普段から節約を意識することが長期的な家計の負担軽減につながります。

ただし、夏場にエアコンの稼働をためらうような節約は熱中症のリスクがあるため厳禁です。エアコンの使用を制限するのではなく、効率よく運転させて無駄な消費電力を減らす方向の節約を心掛けましょう。

＊エアコンのフィルターを掃除する

フィルターが目詰まりしていると冷房の効きが悪くなり、余計な電力を消費します。資源エネルギー庁によると、フィルターを2週間に1回程度掃除することで、年間約990円の節約効果が期待できます。

＊日差しを遮る

カーテンを閉めたり、すだれを利用したりして室内に入る日差しを遮ると、室温の上昇を抑えられ、冷房の負担を軽減できます。

また、室外機に直射日光が当たっていると冷房効率が落ちるため、日よけを設置して日陰をつくるのも効果的です。その際は吹出口を塞がないように注意しましょう。

＊サーキュレーターを併用する

冷たい空気は床付近にたまりやすいため、サーキュレーターで空気を循環させると室内の温度ムラが少なくなり、設定温度を必要以上に下げなくても快適に過ごせます。

気になるのがサーキュレーターの電気代ですが、消費電力が30Wの製品であれば、24時間使用しても20円程度なのでほとんど気にしなくてもいいでしょう。

まとめ

今回の支援により、平均的な4人家族では夏の3カ月間で約6,000円の電気・ガス料金の負担軽減が期待できます。ただし、この支援はあくまで期間限定です。家計への効果を長く続けるには、日頃から無理のない省エネを心掛けましょう。その際は、エアコンを我慢するのではなく、冷房効率を高めて無駄な消費電力を減らすことが、無理なく電気代を抑えるポイントです。