東京都は6月25日、「夏の住まいに関する意識調査」の結果を発表した。調査は6月、東京都内の戸建てまたは集合住宅(分譲)に住む20～70代の男女1,200名を対象に、インターネットで行われた。

夏の自宅での暑さで困っていること

調査によると、室温を実際に測定したことがある人(n=693)のうち、自宅で35℃以上の高温を経験したことがある人の割合は34.9%。また、調査対象者全員に「夏場の電気代を負担に感じますか?」と尋ねたところ、実に84.3%が「非常に負担に感じる」(43.4%)あるいは「やや負担に感じる」(40.9%)と回答した。

さらに、夏の自宅での暑さで困っていることを教えてもらったところ、「特に困っていることはない」と答えた人は34.9%にとどまり、65.1%が何らかの困りごとを抱えていることが明らかに。特に「電気代が高くなる」(37.3%)、「日中、家にいても暑くて不快」(27.1%)が上位にあがったほか、「睡眠障害(夜寝付けない・何度も目が覚めるなど)」を訴えた人は4人に1人(26.7%)に上り、夏の自宅の暑さが生活の質や睡眠環境にも深刻な影響を与えていることが浮き彫りとなった。

次に、「自宅で冷房を使用していても暑さストレスを感じることがありますか?」と質問したところ、56.6%が「よくある・たまにある」と回答。また、56.8%の人が「冷房で冷やすだけでは限界がある」と感じていることが明らかに。

限界を感じる理由については、「冷房をつけると電気代が高くなりすぎる」(68.0%)が圧倒的に多く、次いで「冷房をつけても部屋が冷えるまでに時間がかかる」(35.4%)、「就寝時など、冷房をつけ続けることへの抵抗がある」(32.3%)、「冷房を強くすると体調が悪くなる」(30.1%)が上位に。電気代・効きの遅さ・健康への懸念といった複合的な悩みが重なり、「冷房だけでは限界」という実感につながっていることが読み取れた。

自宅の断熱等性能等級が何等級だと思うか

次に、自宅の断熱等性能等級が何等級だと思うかと尋ねたところ、4人に1人(25.4%)が「等級1〜3(現行基準以下)」と回答。また、そのうち67.8%が断熱リフォームへの関心を示しており、自宅の断熱性能の低さへの「気づき」が行動変容の第一歩につながっているよう。

一方、国や東京都・自治体の住宅の暑さ対策への助成制度を「内容まで詳しく知っている・名前は聞いたことがある」という人は3割強(35.2%)。助成制度の認知別に「断熱リフォームに興味を示している」人の割合をみると、助成制度を知っている人は77.0%に達したのに対し、まったく知らない人は43.8%にとどまっていることから、情報発信が行動変容に直結することがうかがえた。