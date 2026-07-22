【フジロック’26】ライブ配信タイムテーブルが公開　

2026年7月24日（金）から26日（日）の3日間にわたり新潟県湯沢町・苗場スキー場で開催される野外音楽フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '26」。Prime VideoおよびTwitch等で実施されるライブ配信のタイムテーブルが正式発表された。

今年で3年目を迎えるAmazonでの全世界無料独占ライブ配信は、「Channel 1」「Channel 2」「Channel 3」の計3チャンネル体制で実施される。

初日となる7月24日（金）は、初日のメインヘッドライナーを務めるThe xx（Channel 1／21:25〜）をはじめ、Hi-STANDARD、ASIAN KUNG-FU GENERATION、TURNSTILE、HYUKOH、ARLO PARKSなど国内外の豪華アーティスト陣のパフォーマンスが配信される。

2日目の7月25日（土）には、藤井 風（Fujii Kaze）、XG、BADBADNOTGOOD、KHRUANGBIN、サニーデイ・サービス、Trueno、QUADECAらが登場。

最終日の7月26日（日）もMITSKI、never young beach、Tempalay、平沢進+会人、MOGWAI、THE LEMON TWIGSなど、ジャンルや国籍を越えた多種多様なラインナップが各チャンネルに割り振られている。

配信はAmazon Musicアプリ、Prime Video、公式Twitchチャンネルにて行われ、Amazonアカウント（登録無料）を所有していればプライム会員でないユーザーもすべて無料で視聴可能となっている。現地に赴くファンはもちろんのこと、自宅や外出先から苗場の熱気をリアルタイムに体感できる貴重な機会となりそうだ。

Amazon Music

https://music.amazon.co.jp/live/events/LX1857V9RC

Prime Video

DAY 1：https://amazon.co.jp/gp/video/detail/B0H73M7V5W

DAY 2：https://amazon.co.jp/gp/video/detail/B0H87KVX8C

DAY 3：https://amazon.co.jp/gp/video/detail/B0H7WM5PY4

Twitch Amazon Music公式チャンネル

CH1：https://twitch.tv/amazonmusicjp

CH2：https://twitch.tv/amazonmusicde

CH3：https://twitch.tv/amazonmusicuk

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