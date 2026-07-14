SBI証券は7月21日より、堂島取引所の貴金属市場に新たに上場予定の、金・銀・白金の限月現金決済先物取引(以下「限月取引」)の取り扱いを開始する。

金・銀・白金(限月)の取扱いを開始

このたび取扱いを開始する予定の限月取引は、既存の限日現金決済先物取引と異なり、あらかじめ定められた決済期限(限月)を有する先物取引である。7月21日から、以下の3商品について同社での取扱いを開始する。なお、新商品の注文受付は、7月18日から開始する予定だ。各商品の詳細は堂島取引所の特設サイトで確認できる。

新たに取扱いを開始する予定の商品

一括注文機能「仕切注文(複数)」を追加

あわせて同日、同社商品先物取引サイトにおいて、一括注文機能「仕切注文(複数)」を追加する予定だ。本機能により、複数の建玉を選択し、まとめて仕切注文(決済注文)を発注できるようになる。また、建玉一覧を値洗い損益の高い順・低い順、または建日の古い順・新しい順で並び替えることも可能になる。複数の建玉を保有する利用者は、決済対象の建玉を確認しやすくなり、より効率的に仕切注文を行えるようになる。

新商品上場記念キャンペーン

新商品の上場を記念し、キャンペーンを実施する。各キャンペーンへの参加にはエントリーが必要(Xのリポストキャンペーンを除く)。

1.商品先物取引口座の新規口座開設でもれなく200円プレゼント

期間中にエントリーのうえ、商品先物取引口座を開設した人を対象に、もれなく現金200円をプレゼントする。

商品先物取引口座の新規口座開設でもれなく200円プレゼント

2.商品先物取引手数料(新規・決済)を還元

期間中にエントリーし、商品先物の約定があった人を対象に、対象期間中に決済した建玉の取引手数料(新規・決済)を全額キャッシュバックする。

商品先物取引手数料をキャッシュバック

3.株価指数先物・オプション取引の取引手数料を最大30,000円還元

期間中にエントリーのうえ、新商品の金・銀・白金(限月)のいずれか1銘柄を1枚以上取引で、株価指数先物・オプション取引手数料を最大30,000円キャッシュバックする。

4.Xのリポストで、抽選で2,500名にデジタルギフトが当たる

同社公式Xアカウントの対象投稿をリポストした人の中から、抽選で2,500名に100円分のデジタルギフトをプレゼントする。