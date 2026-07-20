◆世界経済が動けば海運会社も動く

私たちの身の回りにある自動車や家電、衣料品、食品など、多くの商品は船によって世界中へ運ばれています。日本は資源や食料の多くを海外から輸入しているため、海運会社は社会や経済を支える重要な役割を担っています。

海運会社の業績は、世界経済や貿易量、そしてコンテナ船やばら積み船の運賃市況に大きく左右されます。景気が回復して物流が活発になれば利益が伸びやすく、反対に世界経済が減速すると業績も影響を受けやすくなります。

そのため株価の値動きは比較的大きい業種ですが、利益が大きく伸びた局面では株主への利益還元を強化する企業も少なくありません。高配当株として個人投資家から人気を集める理由の1つも、こうした還元姿勢にあります。

今回は、日本を代表する海運大手で、9月に配当権利を迎える3社を紹介します。それぞれ事業内容は似ていますが、保有する船隊や得意分野には違いがあります。比較しながら見ることで、それぞれの特徴も見えてきます。

◆日本郵船＜9101＞

日本郵船＜9101＞は国内最大級の海運会社で、コンテナ船、LNG船、自動車専用船など幅広い船舶を運航し、世界中に物流ネットワークを持っています。

近年はエネルギー輸送や自動車輸送にも力を入れており、事業の幅を広げています。また、脱炭素への対応として環境負荷の低い船舶への投資も進めています。

世界経済の影響を受ける業種ではありますが、安定した財務基盤と積極的な株主還元が評価され、高配当株として注目されることの多い企業です。

◆商船三井＜9104＞

商船三井＜9104＞は日本郵船と並ぶ海運大手で、LNG船やばら積み船、自動車専用船などに強みを持ち、資源やエネルギー輸送でも存在感を発揮しています。

近年は洋上風力発電関連など、新たな事業分野への取り組みも進めています。海運だけに依存せず、事業の幅を広げることで収益基盤の強化を図っています。

配当にも積極的な姿勢を示しており、高配当株として個人投資家の人気も高い企業です。世界の資源需要や物流の動向とあわせて注目したい銘柄です。

◆川崎汽船＜9107＞

川崎汽船＜9107＞はコンテナ船や自動車専用船、エネルギー輸送などを手掛ける海運会社で、日本郵船、商船三井と並び「海運大手3社」の一角を占めています。

コンテナ船事業では共同運航会社「ONE」を通じて世界各地でサービスを展開しており、国際物流を支える重要な役割を果たしています。

海運業界は市況の影響を受けやすいものの、その分、利益が拡大した局面では株主還元にも積極的です。世界経済や運賃市況の変化を意識しながら、高配当株として中長期的に見守りたい企業といえるでしょう。

※記載されている情報は、正確かつ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性または完全性を保証したものではありません。予告なく変更される場合があります。また、資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、ご自身の責任でお願いします。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）