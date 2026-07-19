日本ハムがオリックスに4点差で勝利

先発投手：日本ハムは山﨑福也が5回1失点の好投（3安打0奪三振）、オリックスの髙島泰都は3回1/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：日本ハムが2点を追加 1回裏：オリックスが1点を追加 3回表：日本ハムが3点を追加 注目選手：オリックスの山中稜真が1本塁打の活躍、日本ハムの清宮幸太郎が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムの水野達稀が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 84 46 37 1 .554 -
2 巨人 85 45 38 2 .542 1
3 ヤクルト 85 41 43 1 .488 5
4 DeNA 85 36 46 3 .439 9
5 広島 82 33 45 4 .423 10
6 中日 87 34 52 1 .395 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 85 52 32 1 .619 -
2 西武 89 49 37 3 .570 4
3 日本ハム 90 50 40 0 .556 5
4 オリックス 86 42 42 2 .500 10
5 ロッテ 83 39 41 3 .488 11
6 楽天 85 35 49 1 .417 17