ソフトバンク、ロッテを完封で下す
先発投手：ソフトバンクの前田悠伍が7回0失点の好投（4安打8奪三振）、ロッテのS・ロングは6回3失点で敗戦投手 得点経過： 6回表：ソフトバンクが3点を追加 注目選手：ソフトバンクの柳田悠岐が2打点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|84
|46
|37
|1
|.554
|-
|2
|巨人
|85
|45
|38
|2
|.542
|1
|3
|ヤクルト
|85
|41
|43
|1
|.488
|5
|4
|DeNA
|85
|36
|46
|3
|.439
|9
|5
|広島
|82
|33
|45
|4
|.423
|10
|6
|中日
|87
|34
|52
|1
|.395
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|85
|52
|32
|1
|.619
|-
|2
|西武
|89
|49
|37
|3
|.570
|4
|3
|日本ハム
|90
|50
|40
|0
|.556
|5
|4
|オリックス
|86
|42
|42
|2
|.500
|10
|5
|ロッテ
|83
|39
|41
|3
|.488
|11
|6
|楽天
|85
|35
|49
|1
|.417
|17