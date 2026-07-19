ＤｅＮＡが4点差でヤクルトに勝利

先発投手：ＤｅＮＡの片山 皓心が5回1失点の好投（3安打6奪三振）、ヤクルトの吉村 貢司郎は5回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 2回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 3回裏：ＤｅＮＡが2点を追加 注目選手：ＤｅＮＡのＪ・エンカーナシオンが1本塁打、2打点の活躍、ＤｅＮＡの牧 秀悟が1本塁打、2得点の活躍、ＤｅＮＡの蝦名 達夫が1本塁打、3安打の活躍。

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