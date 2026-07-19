巨人が5点差で中日に勝利

先発投手：巨人は小笠原慎之介が6回0失点の好投（3安打6奪三振）、中日の金丸夢斗は6回1/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 5回裏：巨人が1点を追加 7回裏：巨人が2点を追加 8回表：中日が1点を追加 注目選手：巨人の泉口友汰が1本塁打の活躍、巨人の門脇誠が2打点の活躍、巨人の吉川尚輝が3安打、3得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 84 46 37 1 .554 -
2 巨人 85 45 38 2 .542 1
3 ヤクルト 85 41 43 1 .488 5
4 DeNA 85 36 46 3 .439 9
5 広島 82 33 45 4 .423 10
6 中日 87 34 52 1 .395 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 85 52 32 1 .619 -
2 西武 89 49 37 3 .570 4
3 日本ハム 90 50 40 0 .556 5
4 オリックス 86 42 42 2 .500 10
5 ロッテ 83 39 41 3 .488 11
6 楽天 85 35 49 1 .417 17