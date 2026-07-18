日本代表MF田中碧が所属するリーズは17日、サッスオーロからボスニア・ヘルツェゴビナ代表DFタリク・ムハレモヴィッチが完全移籍で加入することを発表した。

イギリスメディア『BBC』などによると、リーズがサッスオーロに支払う移籍金は3410万ポンド（約74億円）となり、2023年1月に獲得した元U－21フランス代表FWジョルジニオ・リュテール（現ブライトン）の3550万ポンド（約78億円）に次ぐ、リーズ史上歴代2位の移籍金となる。なお、移籍金の50パーセントは、契約条項により古巣のユヴェントスに支払われるようだ。

2003年2月生まれのムハレモヴィッチは、身長192センチメートルのセンターバック。18歳のときにヴォルフスベルガー（オーストリア1部）でデビューを飾り、2021年夏にユヴェントスの下部組織に入団。2024年夏に加入したサッスオーロで成長を遂げ、2025－26シーズンはセリエAの32試合に出場した。

今夏に行われているFIFAワールドカップ2026では、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の一員として3試合に出場したムハレモヴィッチ。リーズと5年契約を締結し、ウェールズ代表FWハリー・ウィルソンに続く今夏2人目の新戦力となった。

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