ハノーファー（ドイツ2部）に所属するMF横田大祐にステップアップの可能性があるようだ。16日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が報じている。

横田は2025－26シーズン、ヘント（ベルギー1部）からの期限付き移籍でハノーファーへ加入し、公式戦31試合に出場して5ゴール4アシストを記録。クラブは1部昇格とはならなかったものの、横田は個人のパフォーマンスが評価され、先月16日に完全移籍への移行が発表された。

新シーズンも、ハノーファーの一員として2.ブンデスリーガを戦うかと思われた横田だが、ブンデスリーガへのステップアップの可能性がある模様。『スカイスポーツ』によると、すでにオファーを受けており、横田は移籍希望の旨をクラブに伝えたとのこと。一方、ハノーファーは違約金として200万ユーロ（約3億7000万円）を設定しており、同選手を引き留めたい意向を示しているようだ。

現在26歳の横田は、川崎フロンターレの下部組織出身で、2018年に渡独し、FSVフランクフルトへ移籍。その後、ラトビアやポーランドのクラブに在籍し、2024年1月にヘントに完全移籍で加入。2024－25シーズンをカイザースラウテルン（ドイツ2部）で過ごし、昨季はハノーファーでプレーしていた。