老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、65歳から年金を受け取りながら70歳まで働いた場合、年金がどのように増えるのかについて解説します。

◆Q：65歳から年金を受け取りながら70歳まで働くと、年金は増えますか？

「1963年3月生まれの男性です。65歳から受け取る年金は年間180万円弱の予定です。年金を受け取りながら70歳まで働くつもりですが、将来受け取る年金額は増えるのでしょうか？」（r）

◆A：65歳以降も厚生年金に加入して働けば、老齢厚生年金は毎年少しずつ増えていきます

65歳以降も厚生年金に加入して働くと、加入期間や収入に応じて老齢厚生年金が増額されます。

65歳以上70歳未満で厚生年金に加入している人は、「在職定時改定」により、基準日の9月1日において、前年9月から当年8月までの加入実績が毎年見直されます。見直された年金額は10月分から反映され、実際の振り込みは12月からとなります。

そのため、65歳から70歳まで働き続ければ、老齢厚生年金は毎年少しずつ増えていきます。

なお、厚生年金に加入できるのは原則70歳までです。70歳以降も働くことはできますが、厚生年金保険料を納めることはなくなるため、それ以降は老齢厚生年金は増えません。

また、老齢厚生年金を受給しながら働く場合は、「在職老齢年金」により、給与と老齢厚生年金の額によっては年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。ただし、令和8年度の支給停止基準額は65万円となっており、この基準額を超えなければ支給停止の対象にはなりません。なお、老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象外です。

実際に増える年金額は、標準報酬月額や賞与、加入期間などによって異なります。詳しく知りたい場合は、「ねんきんネット」や年金事務所で確認するとよいでしょう。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部