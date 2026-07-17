ドルトムントは17日、今夏に日本で開催されるプレシーズンツアーに参加するメンバーを発表した。

ブンデスリーガ屈指の強豪として知られるドルトムントは、今夏にプレシーズン活動の一環として約2年ぶりとなる日本ツアーを実施。7月29日にセレッソ大阪、8月1日にFC東京と対戦することが決定している。

出発まで約1週間となった中、日本ツアーに参加予定の暫定メンバーが発表。FIFAワールドカップ2026に出場したドイツ代表DFヴァルデマール・アントンや同MFフェリックス・ヌメチャ、同MFマクシミリアン・バイアー、オーストリア代表MFカーニー・チュクエメカ、スウェーデン代表DFダニエル・スヴェンソンらに加え、ギニア代表FWセール・ギラシや、イングランド代表MFジュード・ベリンガムを兄に持つジョーブ・ベリンガムらが名を連ねている。

また、ガンバ大阪から期限付き移籍加入中のMF山本天翔もメンバーに含まれた。

一方、ワールドカップに出場したスイス代表GKグレゴール・コベル、アルジェリア代表DFラミ・ベンセバイニ、ノルウェー代表DFユリアン・リエルソン、オーストリア代表MFマルセル・ザビッツァー、および負傷中のドイツ代表DFニコ・シュロッターベックと同MFエムレ・ジャンはメンバー外となっている。発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

アレクサンダー・マイヤー

パトリック・ドリュース

ディアント・ラマイ

▼DF

ヤン・コウト

ヴァルデマール・アントン

ジョアン・ガドゥ

アルムゲラ・カバル

フィリッポ・メイン

ルカ・レジアニ

ダニエル・スヴェンソン

▼MF

マシス・アルバート

マクシミリアン・バイアー

ジョーブ・ベリンガム

カーニー・チュクエメカ

サムエレ・イナシオ

ジャスティン・レルマ

フェリックス・ヌメチャ

山本天翔

▼FW

セール・ギラシ

ファビオ・シルヴァ