ドルトムントは17日、今夏に日本で開催されるプレシーズンツアーに参加するメンバーを発表した。
ブンデスリーガ屈指の強豪として知られるドルトムントは、今夏にプレシーズン活動の一環として約2年ぶりとなる日本ツアーを実施。7月29日にセレッソ大阪、8月1日にFC東京と対戦することが決定している。
出発まで約1週間となった中、日本ツアーに参加予定の暫定メンバーが発表。FIFAワールドカップ2026に出場したドイツ代表DFヴァルデマール・アントンや同MFフェリックス・ヌメチャ、同MFマクシミリアン・バイアー、オーストリア代表MFカーニー・チュクエメカ、スウェーデン代表DFダニエル・スヴェンソンらに加え、ギニア代表FWセール・ギラシや、イングランド代表MFジュード・ベリンガムを兄に持つジョーブ・ベリンガムらが名を連ねている。
また、ガンバ大阪から期限付き移籍加入中のMF山本天翔もメンバーに含まれた。
一方、ワールドカップに出場したスイス代表GKグレゴール・コベル、アルジェリア代表DFラミ・ベンセバイニ、ノルウェー代表DFユリアン・リエルソン、オーストリア代表MFマルセル・ザビッツァー、および負傷中のドイツ代表DFニコ・シュロッターベックと同MFエムレ・ジャンはメンバー外となっている。発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
アレクサンダー・マイヤー
パトリック・ドリュース
ディアント・ラマイ
▼DF
ヤン・コウト
ヴァルデマール・アントン
ジョアン・ガドゥ
アルムゲラ・カバル
フィリッポ・メイン
ルカ・レジアニ
ダニエル・スヴェンソン
▼MF
マシス・アルバート
マクシミリアン・バイアー
ジョーブ・ベリンガム
カーニー・チュクエメカ
サムエレ・イナシオ
ジャスティン・レルマ
フェリックス・ヌメチャ
山本天翔
▼FW
セール・ギラシ
ファビオ・シルヴァ