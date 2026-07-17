今日の運勢 7月18日（土）「12星座占いランキング」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月18日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月18日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？新しいことを始めていくことで、運気が上がっていきます。あなたが前からやってみたいと考えていたことがあるのなら、思い切って今日から一歩踏み出すことで、良い展開がやってきそうですよ。旅行の計画を立てましょう。あなたの心がワクワクするような場所に行く準備をしていくと良い日です。何を食べて、どんな体験をしたいか、その土地の情報を調べながら、イメージを膨らませてみるのも良いでしょう。あなたの心に従って行動することで運気がアップします。あなたの気持ちが熱くなるようなことはなんですか？あなたが情熱を感じることに、素直になり、行動していくことで良い展開がやってきますよ。あなたはまわりの人たちに愛されています。そして、あなたもまわりの人たちを愛していることでしょう。愛する人たちとの関わりを深めていくことで、あなたの使命が明確になってくるかもしれません。パートナーとの関係について考えると良い日です。パートナーがいらっしゃる方は、その方との時間を大切にしましょう。パートナーがいらっしゃらない方は、ご自身がどんなお相手を求めているのか、明確にイメージをしてみましょう。今日はお家でゆっくり過ごすことで運気が上がっていく日です。好きな音楽を聴いたり、映画やドラマを楽しんだり、あなたがあなたを幸せにする時間をつくりましょう。バスタイムを充実させるのも運気アップに繋がりますよ。仕事運や勉強運がとても良い日です。今日は効率よく物事を進めることができそうなので、やるべきことは早めに終わらせて、さらに能力アップやキャリアアップのために時間を使うと良いでしょう。あなたの求める答えは、あなたの夢の中に隠されているかもしれません。寝る前に、あなたが気になっていることについて、夢の中で教えてもらえるようにお祈りをしてみると良いでしょう。ご家族との時間を大切にすることで、運気がアップする日です。ご家族と一緒に暮らしている方は、家族団らんを楽しみましょう。ご家族と離れて暮らしていらっしゃる方は、連絡をするだけでも良いですよ。今日は贅沢をすることで運気が上がる日です。日頃から頑張っているご自身にご褒美を与えてあげましょう。欲しいものを買って、美味しいものを食べて、優雅にゆったりと過ごしましょう。ご先祖さまに感謝をしていくと良い日です。お墓参りをしたり、仏壇の前で手を合わせたり、どちらも難しい環境にいる方は、心の中でご先祖さまへの感謝の気持ちを伝えましょう。健康的な生活があなたの運気をアップさせます。バランスの良い食事や運動、早寝早起きをするなど、あなたが気をつけようと思っていたことがあれば、今日から行動に移しましょう。おめでとうございます。あなたにとって完璧なタイミングがやってきました。あとは空に向かって羽ばたくだけなのです。もしかしたら、あなたはこれから起こるであろう変化に恐れを抱いているのかもしれません。または、考えが変わっていくことで、居心地の悪い思いをしているのかもしれません。しかし、まもなく飛び立つときがやってきます。新しいチャンスを受け入れて、自分が信じることや夢を行動に移しても大丈夫です。いまは「どうせできないよ」というような、否定的な人を避けましょう。大変な状況を勝利へと導いたあなたの経験が、周りの人たちに感銘を与える――これだけは、ぜひ心に留めておいてください。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/