Jリーグは17日、『2026／27明治安田J1リーグ 第1節 横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ』がフジテレビ系列で生中継されることを発表。ゴールデンタイムにおけるJ1リーグの地上波生中継は、2002年以来24年ぶりとなる。

今回の発表によると、来月7日（金）に行われる『2026／27明治安田J1リーグ 第1節 横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ』がフジテレビ系列で生中継されるとのこと。“J新時代”の幕開けを告げる開幕戦は、19時25分キックオフ予定。テレビのゴールデンタイムにあたる時間帯の地上波生中継は、2002年以来24年ぶりと併せて伝えている。

またJリーグは、「1993年のJリーグ開幕以来J1の舞台で戦い続けているクラブ同士の対戦カードとしては唯一となる本試合は、『2026/27シーズン開幕記念マッチ』として開催し様々な施策を実施するとともに、Jリーグ公式戦において史上最大規模の演出を行う予定」としている

詳細は以下の通り。

■2026／27明治安田J1リーグ 第1節 横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ

開催日：8月7日（金）

キックオフ：19時25分

試合会場：MUFG国立

中継：DAZN、フジテレビ系列