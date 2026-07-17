DAZNは17日、FIFAワールドカップ2026の集大成となる決勝戦を、7月20日（月・祝）午前4時のキックオフに合わせ、メイン中継は無料ライブ配信でお届けする。また試合前後とハーフタイムには、現地から日本代表の森保一監督が出演することを発表した。

無料ライブ配信はFIFAワールドカップ2026 DAZNドリームリーダーの内田篤人氏と安田理大氏の解説により、現地ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムからお届け。スタジアムの臨場感そのままに、現地ならではのリアルな視点と熱量で、スペイン対アルゼンチンという歴史的一戦の魅力を余すところなくお伝えする。森保監督はキックオフ前のプレゲームショー、ハーフタイム、そして試合を振り返るポストゲームショーに出演予定。FIFAワールドカップを戦い抜いた指揮官ならではの視点で、決勝の見どころや両チームの戦術、さらには勝敗を分けたポイントなどを深く分析する。

DAZNならではのデータテインメント（データ＋エンターテインメント）配信「みんなでFIFAワールドカップ -DAZN PARTY LIVE-」には、矢部浩之さん、影山優佳さんの出演が決定。シュート速度・選手の走行距離・選手配置などリアルタイムのスタッツをライブ画面上に表示しながら、サッカー愛あふれる視点で試合の興奮をともに分かち合う。なお、「Party Live」は有料プラン加入者のみ視聴可能。また影山さんは、同日19時〜「FIFAワールドカップ -デイリーハイライト- presented by Coca-Cola」にも出演する。

また、史上初のFIFAワールドカップ決勝ハーフタイムショーをDAZNが全編配信。共同ヘッドライナーにはジャスティン・ビーバー、マドンナ、シャキーラ、BTSが名を連ね、世界を代表するスーパースターたちが一堂に会する約11分間のスペクタクルショーをお届けする。演出はコールドプレイのクリス・マーティンが手がけ、「セサミストリート」と「ザ・マペッツ」のキャラクターたちも登場。世代を超えて楽しめる舞台を演出する。本ショーは「FIFAグローバル・シチズン教育基金」を支援する目的で、世界の子どもたちへの質の高い教育とサッカーの機会を届けるため、総額1億ドル（約150億円）の調達を目指す取り組みの一環として開催される。

7月20日（月・祝）決勝 スペインvsアルゼンチンDAZNライブ配信概要

【無料ライブ配信】スペインvsアルゼンチン 4:00キックオフ 2:40配信スタート

解説：内田篤人、安田理大／実況：桑原学／進行：野村明弘

プレゲーム、ハーフタイム、ポストゲームに森保一監督が出演予定

【Party Live】スペインvsアルゼンチン 4:00キックオフ

出演者：矢部浩之、影山優佳、ほか

■「FIFAワールドカップ -デイリーハイライト- presented by Coca-Cola」出演者

7月20日（月・祝）：MC：矢部浩之/出演者：影山優佳、ほか/進行：笹木かおり

※本配信は変更・中止になる場合がありますのでご了承ください。

【総集編】3分で分かる！ FIFAワールドカップ2026 全48カ国ガイド