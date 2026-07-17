All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、兵庫県在住53歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：まさきんぐ

年齢性別：53歳女性

同居家族構成：本人のみ

居住地：兵庫県

雇用形態：派遣・契約社員

年収：650万円

現預金：455万円

リスク資産：1280万円

◆「緊急用として三菱UFJ銀行のスーパー定期を利用」

現預金について、「定期預金と普通預金」で管理していると言うまさきんぐさん。

現在利用している定期預金は「三菱UFJ銀行のスーパー定期1年もの（参考：2026年7月時点で年金利0.4％）。何かあった時にすぐに下ろせる緊急用として」位置付けているそうです。

金融機関については「選ぶというよりも周りに流されて決めました」とコメント。「生活のほとんどがカード決済なので、日常で現金を下ろすことはほぼない」そうですが、実際には「ネットバンクが便利。簡単に解約して、お金を下ろすこともできる。フレキシブル」と評価しています。

◆「リスク資産7割。老後は運用益を引き出して生活する予定」

手元に現預金はいくらあると安心か、との問いには「何かあった時にすぐに下ろせる現金として100万円、3日程度で下ろせる現金として300万円くらいあればいい」と回答。目安は「災害などで家に住めなくなった時に、3カ月くらいホテル住まいができる金額」だと言います。

まさきんぐさんの場合は「だいたい300万円くらいならカード決済ができるので、引き落とし日までに用意できればいい。それならリスク資産でも、現金化する日数的な余裕はあるはず」とのこと。

ご自身について「断然投資派」と言い切るまさきんぐさん。現在の資産配分は「現金3割、リスク資産7割。老後のための現金は用意していません。投資して運用益を引き出しながら生活する予定」と明かし、そのために「リスク資産は60歳までに少なくとも3000万円はほしい」と目標を語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部