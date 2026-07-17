サントリービバレッジソリューションは7月16日、自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」のダウンロード数が、6月末時点で2,000万ダウンロードを突破したと発表した。

ジハンピ

ジハンピは、アプリを起動して、ピッとタッチするだけで買える自販機キャッシュレスアプリ。商品を選択し、アプリを起動して、自販機にスマホをピッ!とタッチするだけで購入できる。

ジハンピの特徴

名前、年齢、メールアドレスなどの情報登録は不要。SMS認証と支払い方法の連携のみで最短60秒で購入できる。また、一度支払い方法を連携すると、毎回の支払い方法の選択も不要。PayPayやクレジットカードをはじめ13種類のマネーを同アプリに連携できるほか、楽天ポイントなど5種類のポイントも連携可能。ポイントを使って飲み物を購入したり、ポイントを貯めたりすることができる。

ジハンピ対応自販機は、6月末時点で全国21万台以上に拡大。さらに、同アプリ対応自販機は、非対応の自販機と比べて平均3%以上、売上金額がアップしているという。

ジハンピ対応の自販機

なお、同アプリ初回ダウンロード特典の「3本無料キャンペーン」は9月30日までの実施となる。3本無料の付与は9月末で終了し、引き換え可能期間は付与から180日間。9月末までに無料券を取得した場合は、期間内に利用できる。