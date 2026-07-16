アストン・ヴィラは、ウルヴァーハンプトンに所属するブラジル代表MFジョアン・ゴメスの獲得に迫っているようだ。16日、スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』が報じている。

今夏の移籍市場において、絶対的な司令塔であったベルギー代表MFユーリ・ティーレマンスがマンチェスター・ユナイテッドへと退団したアストン・ヴィラ。現在はFIFAワールドカップ2026で注目を集めたスイス代表MFヨハン・マンザンビの獲得に迫っているものの、ベルギー代表MFアマドゥ・オナナが、FIFAワールドカップ2026・ラウンド16のアメリカ代表戦で右ヒザを負傷し、長期離脱を強いられることになった。

これにより中盤のさらなる補強が必要となったアストン・ヴィラは、チャンピオンシップ（イングランド2部）への降格の憂き目にあったウルブスのジョアン・ゴメスの獲得に近づいている模様だ。移籍金は3500万ポンド（約76億円）となり、同選手もすでにメディカルチェックを受けるために、イングランドに向かっていることが伝えられている。

さらに、バイエルンに所属するポルトガル代表MFジョアン・パリーニャについても、レンタルでの獲得を試みているという。パリーニャは昨季、トッテナム・ホットスパーに期限付き移籍を果たし、同クラブのプレミアリーグ残留に貢献している。

現在25歳のジョアン・ゴメスは、母国フラメンゴの下部組織出身で2020年にトップチームデビュー。2023年1月にウルブスへ完全移籍を果たすと、ここまで公式戦通算130試合出場で8ゴール6アシストをマーク。2024年3月には代表デビューも果たしている。