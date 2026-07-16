浦和レッズは16日、DF荻原拓也がベルギー1部のルーヴェンへ期限付き移籍したことを発表した。契約期間は2027年6月30日までとなる。

クラブは今月7日、荻原が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームから離脱することを公表していたが、この度、ルーヴェンへのレンタル移籍が正式に発表された。同選手は公式サイトを通じて、以下のようにコメントを残している。

「このたび、ベルギーのOHルーヴェンへ移籍することになりました。復帰してからのこの1年半は、思うようにいかない時間のほうが多かったかもしれませんが、それでもこのクラブで、そしてファン・サポーターのみなさんの前でプレーできたことを心から誇りに思っています」

「今回、このオファーをいただいたことで、改めて自分の可能性に挑戦し、新たなチャンスをつかみたいという気持ちが芽生えました。新たな環境に身を置き、自分がどこまで成長できるのか試したいという思いは、考えるほどに強くなっていきました」

「どんなときも支えてくださり、ときには厳しく、愛情をもって接してくださったファン・サポーターのみなさんの存在が、今の自分をつくってくれたと思っています。そんなみなさんに、また大きくなった姿をお見せできるよう精一杯頑張りたいと思います」



現在26歳の荻原は、浦和の下部組織出身で2018年にトップチームデビュー。アルビレックス新潟と京都サンガF.C.へのレンタル移籍を経験し、2024年1月からに1年間はクロアチアの名門ディナモ・ザグレブでプレー。その後、浦和に復帰し明治安田J1百年構想リーグでは9試合に出場した。