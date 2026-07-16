老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害基礎年金を受給している人が65歳になったときの老齢年金との関係について解説します。

◆Q：障害基礎年金を受給しています。65歳から老齢基礎年金も受け取れますか？

「現在、障害基礎年金を受給しています。65歳になると老齢基礎年金も受け取れるようになると聞きました。障害基礎年金と老齢基礎年金は両方受け取れるのでしょうか？」（匿名を希望）

◆A：障害基礎年金と老齢基礎年金は、原則として同時に受け取ることはできません

65歳になると老齢基礎年金の受給権が発生しますが、障害基礎年金と老齢基礎年金はどちらも「基礎年金」にあたるため、原則として両方を同時に受け取ることはできません。そのため、どちらか一方を選択することになります。

一方、厚生年金の加入期間がある人は、障害基礎年金を受給しながら老齢厚生年金を受け取ることができます。また、障害厚生年金を受給している人は、老齢基礎年金を受け取ることができます。

このように、障害年金と老齢年金の組み合わせは、加入していた年金制度や受給している年金の種類によって異なります。

どの年金を選ぶと有利になるかは、老齢厚生年金の見込額や厚生年金の加入期間などによって変わります。65歳が近づいたら、「ねんきんネット」で見込額を確認したり、年金事務所で相談したりして、自分に合った受け取り方を検討するとよいでしょう。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部