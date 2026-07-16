ディップは7月15日、6月度の「三大都市圏の派遣時給データ」を発表した。調査は、求人情報サイト「はたらこねっと」に掲載された派遣・紹介予定派遣の求人広告データをもとに集計したもの。対象エリアは関東・東海・関西。

6 月の派遣平均時給

6月の派遣平均時給は1,677円。前年比で45円、前月比で4円の増加。また派遣・紹介予定派遣の求人件数は約20万6,000件となり、前年比で8.8%、前月比で3.0%増加した。

各エリアの平均時給は、関東エリアは1,759円（前年比36円増、前月比±0円）、東海エリアは1,526円（同133円増、14円増）、関西エリアは1,562円（同49円増、1円減）という結果に。

職種別の平均時給については、「事務・オフィス系」は1,640円（前年比55円増、前月比5円増）、「販売・営業・飲食・サービス系」は1,605円（同83円増、1円減）、「WEB・クリエイター系」は1,918円（同97円増、26円増）、「IT・エンジニア系」は2,371円（同40円増、2円増）、「医療・介護・研究・教育系」は1,724円（同68円増、14円増）、「工場・軽作業・物流・土木系」は1,458円（同57円増、4円増）となった。