エンは11月26日、「賃上げ、給与の満足度」に関する調査結果を発表した。調査は10月1日～11月3日、同社運営サイト『エン派遣』を利用するユーザー2,329名を対象にインターネットで行われた。

まず、「昨年同時期と比較して、時給はアップしましたか?」と質問したところ、約3人に1人が「アップした」(35%)と回答。「50円～99円」(32%)のアップが3割強を占めるなか、11%が「300円以上」と大幅アップを実現。アップした理由を教えてもらったところ、最多は「時給の高い仕事に転職した」(30%)だった。

続いて、現在の”時給”を教えてもらったところ、本業として働いている方の最多は1,600円～1,799円(24%)で、平均は1,614円。副業として働いている方の最多は1,200円～1,399円(41%)で、平均は1,383円。また、”月収”についても聞くと、本業としている方の平均は20万1,081円、副業として働いている方の平均は9万1,666円という結果に。職種別の平均時給、最高額はIT・エンジニア系の2,250円。職種別の平均月収、最高額は同じくIT・エンジニア系の28万2,500円だった。

また、2025年、最低賃金が全ての地域で1,000円を超えたことを受けて、「最低賃金の上昇は、ご自身の時給アップにどの程度影響すると思いますか?」と質問したところ、14%が「大きく影響すると思う」、26%が「少し影響すると思う」と回答した一方で、61%が「影響はしないと思う」と回答。理由を聞くと、「最低賃金を既に上回っている」などの回答が寄せられた。

次に、パート・アルバイトとしての勤務経験がある方に、「パート・アルバイトと派遣、給与への満足度が高いのはどちらか」と尋ねたところ、87%が「派遣」と回答。理由を聞くと、「派遣のほうが時給が高いのはもちろんだが、会社と何かやり取りをする際に、派遣会社の担当が間に入ってくれるのでやりやすい」(20代男性)、「派遣では業務の内容が明確なことが多く、負担が少ない割に時給が高いから」(40代女性)といった声が。

また、契約社員としての勤務経験がある方にも同様の質問をしたところ、58%が「派遣」と回答。理由として、「時給換算した際に派遣のほうが高い」(30代男性)、「契約社員は時給が派遣と同じかそれより低いのに、仕事量や責任が増えるので派遣のほうがよかった」(40代女性)といった意見があがった。

最後に、正社員としての勤務経験がある方に同様の質問をしたところ、25%が「派遣」と回答。理由を聞くと、「同じ日数、時間働いたら派遣のほうがお給料が高いイメージ」(30代女性)、「数字だけ見た場合、賞与を含めると派遣より給与は高いこともありましたが、働きやすさ、自分の働く目的を考えると、仕事に対してのお給料の満足度は派遣のほうが高いです」(40代女性)といった声が寄せられた。