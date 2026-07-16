Jリーグは16日、今月下旬に行われる『Jリーグインターナショナルシリーズ2026 アカデミーマッチ』に出場する、U－15 Jリーグ選抜の参加選手を発表。またコーチ陣には、中村俊輔氏や山田直輝氏、山岸範宏氏らが名を連ねている。

今月24日（金）と26日（日）に行われる『Jリーグインターナショナルシリーズ2026 アカデミーマッチ』で、リヴァプールFC U15と対戦するU－15 Jリーグ選抜。その参加メンバーには、パトリック（ツエーゲン金沢）の“息子”オリベイラ・フェリペを筆頭に、Jリーグ所属の17クラブのアカデミーから20選手が選出された。また、中村俊輔氏と山田直輝氏がコーチとして、山岸範宏氏はGKコーチとして帯同することも併せて伝えている。

選手およびコーチ陣は、以下の通り。

【選手】

▼GK

山本陽希（AC長野パルセイロ U-15）

根岸佑成（川崎フロンターレ U-15）

▼DF

金子諒哉（ファジアーノ岡山 U-15）

久米愛斗（アビスパ福岡 U-15）

植木悠至（水戸ホーリーホックジュニアユース）

久保田晴 （栃木SC U-15）

下尚希（北海道コンサドーレ札幌 U-15）

原田湊斗（ガンバ大阪ジュニアユース）

熊田清久郎（柏レイソル U-15）

▼MF

畑研一（鹿島アントラーズジュニアユース）

橋本敦貴（FC町田ゼルビアジュニアユース）

髙橋幸玖（FC今治 U-15）

松田龍之介（FC岐阜 U-15）

安井康真（RB大宮アルディージャ U15）

村瀬圭甫（V・ファーレン長崎 U-15）

浅野海人（FC東京 U-15）

▼FW

岡野 丈オサロ（柏レイソル U-15）

礒部怜夢（鹿島アントラーズジュニアユース）

大井然（東京ヴェルディジュニアユース）

オリベイラ・フェリペ（ガンバ大阪ジュニアユース）

【スタッフ】

▼監督

城和憲（JFA）

▼コーチ

中村俊輔（JFA）

山田直輝（フリー）

黄川田賢司（Ｊリーグ）

▼GKコーチ

山岸範宏（JFA）

▼フィジカルコーチ

芝田貴臣（清水エスパルス）

▼テクニカルスタッフ

作本 翔真（Ｊリーグ）

※参加選手はケガ等により変更となる可能性があります

※今後、都合により変更となる可能性があります