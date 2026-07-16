Jリーグは16日、今月下旬に行われる『Jリーグインターナショナルシリーズ2026 アカデミーマッチ』に出場する、U－15 Jリーグ選抜の参加選手を発表。またコーチ陣には、中村俊輔氏や山田直輝氏、山岸範宏氏らが名を連ねている。
今月24日（金）と26日（日）に行われる『Jリーグインターナショナルシリーズ2026 アカデミーマッチ』で、リヴァプールFC U15と対戦するU－15 Jリーグ選抜。その参加メンバーには、パトリック（ツエーゲン金沢）の“息子”オリベイラ・フェリペを筆頭に、Jリーグ所属の17クラブのアカデミーから20選手が選出された。また、中村俊輔氏と山田直輝氏がコーチとして、山岸範宏氏はGKコーチとして帯同することも併せて伝えている。
選手およびコーチ陣は、以下の通り。
【選手】
▼GK
山本陽希（AC長野パルセイロ U-15）
根岸佑成（川崎フロンターレ U-15）
▼DF
金子諒哉（ファジアーノ岡山 U-15）
久米愛斗（アビスパ福岡 U-15）
植木悠至（水戸ホーリーホックジュニアユース）
久保田晴 （栃木SC U-15）
下尚希（北海道コンサドーレ札幌 U-15）
原田湊斗（ガンバ大阪ジュニアユース）
熊田清久郎（柏レイソル U-15）
▼MF
畑研一（鹿島アントラーズジュニアユース）
橋本敦貴（FC町田ゼルビアジュニアユース）
髙橋幸玖（FC今治 U-15）
松田龍之介（FC岐阜 U-15）
安井康真（RB大宮アルディージャ U15）
村瀬圭甫（V・ファーレン長崎 U-15）
浅野海人（FC東京 U-15）
▼FW
岡野 丈オサロ（柏レイソル U-15）
礒部怜夢（鹿島アントラーズジュニアユース）
大井然（東京ヴェルディジュニアユース）
オリベイラ・フェリペ（ガンバ大阪ジュニアユース）
【スタッフ】
▼監督
城和憲（JFA）
▼コーチ
中村俊輔（JFA）
山田直輝（フリー）
黄川田賢司（Ｊリーグ）
▼GKコーチ
山岸範宏（JFA）
▼フィジカルコーチ
芝田貴臣（清水エスパルス）
▼テクニカルスタッフ
作本 翔真（Ｊリーグ）
※参加選手はケガ等により変更となる可能性があります
※今後、都合により変更となる可能性があります