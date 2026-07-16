Rockon Social Club、男闘呼組セルフカバー第2弾より「Love Survivor」先行配信

Rockon Social Clubによる男闘呼組楽曲のセルフカバーアルバム第二弾『WARRIORS -男闘呼組 SELF COVERS- Rockon Social Club』より、新曲「Love Survivor」が先行配信された。

【画像】Rockon Social Club、ツアーファイナルの様子（全9枚）

「DAYBREAK」「TIME ZONE」をはじめ、ファン投票で選ばれた名曲30曲に、待望の新曲2曲を加えた全32曲を収録した本作。男闘呼組のデビュー日である8月24日（月）には、アルバム収録曲「DAYBREAK」の先行配信も予定されている。

また、9月3日（木）よりスタートする「KURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2026 WARRIORS」の対象会場で『WARRIORS -男闘呼組 SELF COVERS- Rockon Social Club』通常盤を予約すると、会場限定特典がプレゼント。されるさらに、発売日よりHMV対象店舗では、サイン入りポスターなどが当たる店舗限定特典くじやPOP UPの実施も予定されている。

＜リリース情報＞

©︎TOKYO RECORDS

Rockon Social Club

先行配信「Love Survivor」

2026年7月16日デジタルリリース

https://linkco.re/gee8m7ZE

Rockon Social Club

New Album「WARRIORS -男闘呼組 SELF COVERS- Rockon Social Club」

発売日：2026年11月6日（金）

品番：TYOR-1021〜1022

定価：22,000円（税込）

豪華BOX仕様（デジパックCD2枚組/ブックレット52P）

［封入特典］

・Rockon Social Club 2027年オリジナルカレンダー

・オリジナルドッグタグネックレス

［予約特典］

・メッセージカード（メンバー全員の印刷サインorランダム直筆サイン入り）

ご予約受注期間：2026年7月16日（木）正午〜8月30日（日）

※受注生産限定盤は特殊商品となるため、ご注文方法や注意事項については商品ページにてご確認ください。

品番：TYOR-1023〜1024

定価：4,400円（税込）

CD2枚組/ブックレット52P/三方背ケース

＜収録曲＞※完全受注生産限定盤/通常盤共通

DISC 1

1. DAYBREAK

2. Stand Out

3. ロックよ静かに流れよ〜Crossin Heart〜

4. 第二章 追憶の挽歌

5. Midnight Train

6. 秋

7. Lonely…

8. TIME ZONE

9. CROSS TO YOU

10. ROCKIN MY SOUL

11. DONT SLEEP

12. みんな仲よし

13. THURSDAY MORNING

14. 眠りにつく前に

15. ONE DAY

DISC 2

1. MY LIFE

2. CROSS TO YOU-雨-

3. TEARS

4. ルート・17

5. 赤ちょうちんでくらせ

6. 不良

7. ROLLIN IN THE DARK

8. REIKO

9. -M-

10. KIDS

11. 翼なき疾走

12. Burn it

13. インディアンの丘で

14. みはり

15. FOREVER

17. Love Survivor

18. The Warriors

＜ライブ情報＞

KURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2026 WARRIORS

【公演スケジュール】

9月3日（木）東京・Zepp Haneda

9月4日（金）東京・Zepp Haneda

9月11日（金）福岡・UNITEDLAB

9月12日（土）福岡・UNITEDLAB

9月18日（金）東京・豊洲PIT

9月19日（土）宮城・SENDAI GIGS

9月20日（日）宮城・SENDAI GIGS

9月24日（木）大阪・Zepp Namba

9月25日（金）大阪・Zepp Namba

10月1日（木）北海道・Zepp Sapporo

10月2日（金）北海道・Zepp Sapporo

【追加公演】

10月10日（土）山梨・河口湖ステラシアター

10月11日（日）山梨・河口湖ステラシアター

12月2日（水）愛知・Niterra 日本特殊陶業市⺠会館 ビレッジホール

12月4日（金）東京・SGC HALL ARIAKE

12月6日（日）広島・JMSアステールプラザ

12月13日（日）香川・サンポートホール高松

12月18日（金）福岡・福岡国際会議場

12月22日（火）大阪・NHK大阪ホール

12月23日（水）大阪・NHK大阪ホール

12月26日（土）宮城・東京エレクトロンホール宮城

12月28日（月）東京・東京ガーデンシアター

平日公演：開場17:00／開演18:00

土日祝日公演：開場15:00/開演16:00

【チケット料金】

・ライブハウス公演

1F前方スタンディング：13,500円（税込・整理番号付・D代別）

1F後方指定席：13,500円（税込・D代別）

2F指定席：14,500円（税込・D代別）※福岡 UNITEDLAB/東京 豊洲PITを除く

・追加公演

指定席：13,500円（税込）

【チケット販売スケジュール】

・ライブハウス公演一般発売

9月公演：8月1日（土）10:00 / 10月公演：9月5日（土）10:00

・追加公演

プレリク1次先行：受付期間7/18(土)12:00〜7/28(火)23:59 https://l-tike.com/rockonsocialclub/