「今のプロ野球は…」あなたも一度はエモやんの本音トークに痺れたことがあるはず。BS12『鶴瓶ちゃんとサワコちゃん』では、江本孟紀さんが歯に衣着せぬ「エモやん節」を炸裂！この記事を読めば、波乱万丈の野球人生からレジェンドとの秘話、そして球界への痛快な提言まで、普段は聞けない彼の素顔がわかります。私も思わず唸った、驚きの真実、見逃せません！

鶴瓶＆サワコが引き出す、江本孟紀の素顔

全国無料放送のBS12 トゥエルビで毎週月曜よる9時から放送されている人気トークバラエティ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」。笑福亭鶴瓶さんと阿川佐和子さんという、芸能界随一の聞き上手・引き出し上手コンビがMCを務めるこの番組は、毎回豪華な「昭和の大先輩」をゲストに迎え、普段は見せない素顔や、驚きのエピソードを引き出してくれます。

芸能界の大御所であるお二人が、ゲストを「鶴瓶ちゃん」「サワコちゃん」と呼ぶような“大先輩”に恐縮しながらも、核心に迫っていく展開は、まさに大人のためのトークバラエティ。次に登場するゲストは、野球ファンなら誰もが知るあの名投手、江本孟紀さん！「エモやん」の愛称で親しまれる彼の登場に、今から胸が高鳴っています。

波乱万丈！エモやんの野球人生に迫る

今回、江本孟紀さんがゲストとして登場する第69回は、7月20日（月）よる9時から放送されます。南海ホークスや阪神タイガースでプロ通算113勝を挙げた輝かしいキャリアを持つ江本さんですが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。

番組では、彼の波乱万丈な学生時代からプロ入りまでのエピソードが語られるとのこと。特に注目なのは、野球の名門・高知商業高校時代に甲子園出場を決めるも、部員の暴力事件で辞退という苦い経験。そして、法政大学では監督と大揉めして中退し、社会人野球へ進んだという、並外れたエピソードの数々です。

「一体どんな状況だったんだろう？」「どのようにしてプロの道へと進んだんだろう？」――そう思わずにはいられません。彼の真っ直ぐな性格が、若き日から垣間見えていたことが想像できますね。

炸裂する「エモやん節」！球界レジェンドとの秘話も

江本さんのトークは、彼を語る上で欠かせない「エモやん節」が終始全開になる予感！常に歯に衣着せぬ発言でファンを魅了してきた彼が、「プロのスカウトは見る目がない！」といった痛快な発言を繰り出すそうで、どんな文脈で飛び出すのか、今から楽しみでなりません。

さらに、恩師である野村克也さん、球界のレジェンド張本勲さん、そして法政大学の先輩であり、西武や阪神で活躍した強打者・田淵幸一さんといった、錚々たる顔ぶれとのエピソードも披露されるとのこと。球界の舞台裏を知る彼らとの交流秘話は、野球ファンならずとも引き込まれること間違いなしです。

「今の日本プロ野球界についてのお気持ち」も語られるという点も、見逃せないポイント。常に野球界を客観的に、そして情熱的に見つめてきた江本さんだからこそ語れる、本音のトークに期待が高まります。

無料で楽しめる！見逃せない放送詳細

この貴重なトークを、BS12 トゥエルビなら全国無料で視聴できるのが嬉しいところ。高品質なエンターテインメント番組を、追加料金なしで楽しめるのは、まさに最高の“コスパ”ですよね！

野球ファンはもちろん、波乱万丈な人生ドラマや、大先輩たちの深掘りトークに興味がある方には、ぜひ視聴をおすすめします。

放送スケジュールと視聴方法

: 鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～: 江本孟紀

※この日の夕方4時59分からは「ロッテvsソフトバンク」戦の生中継もあります！

: BS12 トゥエルビ

BS12 トゥエルビの視聴方法:

ご自宅のテレビで、BS+12ボタンを押すか、3桁番号「222チャンネル」 を選択するだけで、簡単に視聴できます。

次回のゲストは田中眞紀子さん（7月27日）、高嶋弘之さん（8月24日）、佐久間良子さん（8月31日）と、今後も魅力的な「昭和の大先輩」たちが登場予定なので、そちらも楽しみですね！

江本孟紀さんの魅力がぎゅっと詰まった55分、ぜひお見逃しなく！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。