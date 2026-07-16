ワーク&ケアバランス研究所は2026年7月7日、『ケアラーにおける自己犠牲と内観に関する実態調査』の結果を発表した。同調査は2026年6月19日、家族の介護をしている30代〜60代の男女331名を対象にインターネットで実施した。

自分のためだけに使える自由な時間を十分に確保できているか

「自分のためだけに使える自由な時間を十分に確保できているか」を尋ねたところ、1位が「十分ではないが、ある程度は確保できている」で42.0%、2位が「あまり確保できていない」で31.7%、3位が「十分に確保できている」で18.4%、4位が「全く確保できていない」で7.9%という結果になった。

「十分ではないが、ある程度は確保できている」「あまり確保できていない」「全く確保できていない」を合計すると81.6%となり、8割以上が自由な時間を十分に確保できていないことが判明した。

「1日のうち、自分自身と向き合う時間(内観時間)をどのくらい作れているか」を尋ねたところ、1位が「1時間以上」で25.7%、2位が「全く作れていない」で19.6%、3位が「10分〜30分未満」で18.1%という結果になった。「5分〜10分未満」「5分未満」「全く作れていない」の各回答の比率を合計すると40.2%となり、4割以上が自分自身と向き合う時間を10分も作れていないことが明らかになった。

「介護を理由に、一時的または完全に諦めてしまったことは何か」を尋ねたところ、1位が「旅行」で40.5%、2位が「趣味(推し活など)・娯楽」で39.3%、3位が「諦めたことはない」で30.5%という結果になった。

「日々の介護生活におけるストレスや不安、自分の心の声や本音を客観的に言葉にする機会はあるか」を尋ねたところ、1位が「少しはある」で33.5%、2位が「全くない」で28.7%、3位が「あまりない」で27.8%という結果になった。「全くない」と「あまりない」を合計すると56.5%となり、55%以上が本音を言葉にする機会が乏しいことが判明した。

本音を言葉にする機会がない理由

本音を言葉にする機会がないと回答した人を対象にその理由を尋ねたところ、1位が「話しても解決しない・理解されないと思う」で54.0%、2位が「誰に話せばいいかわからない」で32.6%、3位が「忙しくて気持ちを整理する余裕がない」で32.1%という結果になった。

「自身の本音を可視化し、自分自身と向き合うことができる場所や仕組みがあれば、日々の生活や介護に対する気持ちは前向きになると思うか」を尋ねたところ、1位が「ややそう思う」で47.7%、2位が「あまりそう思わない」で31.4%、3位が「非常にそう思う」で14.8%という結果になった。「ややそう思う」と「非常にそう思う」を合計すると62.5%となり、6割以上が前向きになると回答したことが明らかになった。