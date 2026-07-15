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ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramが14日（日本時間15日）、オールスターゲーム前の「レッドカーペットショー」に参加した選手たちの写真を公開した。











投稿では、黒タキシード姿でレッドカーペットに登場した山本由伸投手をはじめ、マックス・マンシー選手・フレディ・フリーマン選手の家族との写真、アンディ・パヘス選手と夫人の2ショット、ジャスティン・ロブレスキー投手と彼女の写真、デーブ・ロバーツ監督夫妻の姿が次々と公開された。



フリーマン選手は生後3カ月の長女を抱きかかえ、チェルシー夫人と3人の息子とともに登場。



パヘス選手・ロブレスキー投手はともに今年が初参加だった。パヘス選手は夫人の手を優しく引く姿を見せ、ロブレスキー投手は白のインナーにダークブラウンのセットアップを合わせたオシャレなスタイルで注目を集めた。



山本由伸投手は今季ここまで17試合に登板し9勝6敗・防御率2.85と好成績を残し、2年連続2度目のオールスター選出。



残念ながら登板間隔の問題でオールスターゲームでの登板は無かったが、ドジャースのエース格として後半戦も活躍が期待される。





















【投稿】山本由伸のタキシード姿、パヘス夫妻のショットも！ドジャース公式が秘蔵ショットを公開













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【了】