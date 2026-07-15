「日常使いも、非日常のレジャーも、妥協したくない！」そう願うあなたへ。人気の軽クロスオーバー「ダイハツ タフト」がこの度、一部改良され、さらに個性豊かな特別仕様車も登場しました！この記事を読めば、進化した安全性能や利便性、そしてタフな「ラギッドベンチャー」とアクティブな「アクティブモード」の全貌がわかり、あなたのこれからの毎日がもっと楽しくなる予感がするでしょう。さあ、あなたも新しいタフトで冒険に出かけませんか？

日常も冒険も刺激的に彩る、進化した軽クロスオーバー「タフト」

ダイハツの軽乗用車「タフト」は、「Tough & Almighty Fun Tool」（タフで万能な楽しいツール）をコンセプトに、発売以来、幅広いお客様に日常使いからレジャーまで「毎日を楽しくしてくれる頼れる相棒」として愛されてきました。この度の進化は、単なるマイナーチェンジに留まらず、ユーザーの多様なニーズに応えるための細やかな配慮と、遊び心をくすぐるデザインが随所に散りばめられています。

ダイハツ工業は、常に私たちの「生活に寄り添った」クルマづくりを続けており、「良品廉価」という言葉を掲げ、手の届きやすい価格でありながらも、品質や機能性には一切妥協しない姿勢は、多くのドライバーから支持されています。今回の改良もその理念が色濃く反映されており、タフトはより多くのユーザーにとって、最高のパートナーとなることでしょう。

2つの個性で冒険を加速させる！特別仕様車が登場

今回の目玉は、まさに「レジャー要素」を強化した2種類の特別仕様車です。あなたのライフスタイルに合わせて、最適な一台を見つけてください。

タフで力強い「ラギッドベンチャー」

「ラギッドベンチャー」は、その名の通り、タフで力強い印象と実用性を追求したモデルです。

* 専用フードガーニッシュ＆バックドアガーニッシュ: 無骨な印象を際立たせ、まるでオフロードのプロのような出で立ち。

* ガンメタリックの内装加飾: インテリアも統一感のあるカラーリングで、より質感を高めています。

「とにかくワイルドな雰囲気が好き！」「道具としてのクルマを存分に使いこなしたい！」という方にぴったりです。キャンプや釣りといったアウトドアシーンでも、その存在感を放つこと間違いなしです。

存在感際立つ「アクティブモード」＆新スタイル「アクティブモードスタイル」

「アクティブモード」は、都会的でありながらも、遊び心を忘れない存在感が魅力です。

* アルミホイール装備: 足元からスタイリッシュさを演出。

* ブラック基調の専用加飾: より引き締まった印象で、他のタフトとの差別化を図っています。

そして、この「アクティブモード」をベースに、さらに個性を際立たせるのが新スタイル「アクティブモードスタイル」です。

これは、オレンジをアクセントとしたサイドデカールなどの専用ディーラーオプションプラン「アクティブモードプラン」を組み合わせることで実現します。オレンジの差し色が、まるで「週末はあの山へ、来週はあの湖へ！」と誘惑されるような、ワクワク感あふれる新しい世界観を創出しています。

「人とは違う、自分だけの特別な一台が欲しい！」という方は、ぜひこの「アクティブモードスタイル」を検討してみてはいかがでしょうか。

全グレード共通！利便性と安全性が大幅向上

特別仕様車だけでなく、全グレード共通でタフトの基本性能も大きく進化しています。

新色「スパークオレンジ」で個性を表現

ボディカラーに新たに「スパークオレンジ」が加わりました。街中でも目を引く鮮やかさで、元気で活動的なタフトのイメージにぴったりです。自分の好きな色を選ぶ楽しさがさらに広がります。

日常使いがもっと快適に！利便性の向上

「日常使い」のパートナーとしても優秀なタフトが、さらに使いやすくなりました。

* ラゲージアンダーボックスの設定: ちょっとした荷物や汚れ物を隠したい時に便利な収納スペースが追加されました。レジャー用品を積んだ後でも、細かいものをスマートにしまえます。

* アクティブマルチインフォメーションメーターの採用: 7インチTFT液晶＋デジタルスピードメーターという、シンプルで洗練された視認性の高いグラフィックが特徴です。運転席がまるでコックピットのようになり、ドライブがもっと楽しくなること間違いなし。

進化した予防安全機能「スマートアシスト」で安心ドライブ

ダイハツが誇る予防安全機能「スマートアシスト」が、さらに賢く、頼もしくなりました。

* 対横断自転車の検知機能: ヒヤリとする場面の多い、横断してくる自転車を検知してくれるのは非常に心強いですね。

* 交差点での検知機能追加:

* 交差点右折時の対向車線の車両

* 右左折時の対向方向から来る横断歩行者

複雑な交差点での安全性が格段に向上し、不意の事故リスクを軽減してくれます。

* 対歩行者への最高速度条件が60km/h→80km/hに変更: より高速域での安全性も確保され、幅広いシーンでの安心感が高まります。

また、長距離運転をサポートする機能も進化しています。

* ACC（アダプティブクルーズコントロール）の性能向上: 先行車検知距離と精度の改善により、従来よりも滑らかな挙動を実現。高速道路での疲労軽減に大きく貢献します。

* LKC（レーンキープコントロール）の性能向上: 作動時のふらつきを低減し、車線の中央を維持する際の安心感を向上させています。

これらの進化により、日常の街乗りから高速道路を使った長距離レジャーまで、あらゆるシーンで安心して運転を楽しめる一台に仕上がっています。

※スマートアシストはドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、路面や天候などの状況によっては作動しない場合があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。

価格以上の価値！進化したタフトの魅力とは？

今回の改良と特別仕様車の追加により、タフトのラインナップはさらに充実しました。

タフト メーカー希望小売価格（消費税込み）

タフト 特別仕様車 メーカー希望小売価格（消費税込み）

エントリーモデルからターボモデル、そして個性的な特別仕様車まで、幅広いラインナップが用意されています。これだけの装備や機能向上、特に予防安全機能の進化を考えると、タフトが提供する「楽しさ」と「安心」は、価格以上の価値があると言えるのではないでしょうか。軽自動車でありながら、まるで普通車のような乗り心地と充実した機能は、日々の生活に彩りを加え、週末の冒険心を掻き立ててくれるはずです。

※上記価格は希望小売価格であり、参考価格です。価格は販売会社が独自に定めますので、詳しくは販売会社にお尋ねください。保険料、税金（消費税を除く）、自動車リサイクル料金、登録等に伴う費用等は別途申し受けます。

あなたのタフトを手に入れるには

新しいタフト、そして特別仕様車は、2026年7月15日（水）から全国のダイハツ販売店で一斉に発売されています。興味を持たれた方は、まずは最寄りのダイハツ販売店に足を運び、実車を見て、可能であれば試乗してみるのが一番です。特別仕様車の「ラギッドベンチャー」と「アクティブモード」、そして「アクティブモードスタイル」のプランなど、それぞれの魅力を直接体感することで、あなたのライフスタイルに最適な一台を見つけることができるでしょう。購入に関する詳細な情報や、ご自身の予算に合わせたプランなども、販売店の担当者とじっくり相談してみてください。

まとめ：あなたの毎日が、もっと楽しく、もっと自由に！

今回のタフトの一部改良と特別仕様車の追加は、まさに「日常をもっと楽しく、もっとアクティブにしたい！」と願うドライバーにとって、最高のニュースです。安全性の向上で安心してドライブを楽しみ、利便性の進化で日々の使い勝手は抜群に。そして、個性を際立たせる特別仕様車を選べば、週末のレジャーが今まで以上に充実すること間違いなしです。もしあなたが、頼れる相棒と一緒に新しい冒険を始めたいと考えているなら、ぜひこの新しいタフトに注目してみてください。きっと、あなたの毎日が、もっと楽しく、もっと自由になるはずです！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。