







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスのイヒネ・イツアは14日、ソフトバンク三軍とBCリーグ選抜の一戦に「1番・遊撃」で先発出場。1回の守備で、自慢の強肩を活かした好守を見せた。







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ソフトバンクの先発は高卒3年目の長水啓眞。2023年育成ドラフト8位で京都国際高から入団した左腕だ。



初回のBCリーグ選抜の攻撃。「1番・三塁」の坪井壮地（埼玉武蔵ヒートベアーズ）が2ボールからの3球目を引っ張ると、打球は三遊間へ転がった。











やや三遊間寄りに守っていたイヒネが打球を落ち着いて捕球すると、強く正確な送球がワンバウンドで一塁手のミットに収まり、見事アウトにした。



イヒネは2022年ドラフト1位で誉高から入団し、今季でプロ4年目となる。走攻守に高いポテンシャルを秘めており、昨季は二軍でリーグ2位の30盗塁を決めるなど開花の兆しを見せている。



ただ、今季は二軍で27試合に出場するも打率.198と苦しんでいる。後半戦へ向けて復調のきっかけをつかみたいところだ。

























【動画】爆肩炸裂！イヒネ・イツアの華麗な遊撃守備

DAZNベースボールのXより













当たり前かのように



流石の守備範囲＆爆肩炸裂

ショートにはイヒネ・イツア



⚾️ソフトバンク（3軍）×BCL選抜

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【了】