「勝ち進めなかった」村上宗隆、HRダービー初戦で敗退！　20球中9本も及ば…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、13日（日本時間14日）にフィラデルフィアのシティズンズ・バンク・パークで行われたホームランダービーに出場し、20球中9本塁打を放ったものの初戦で敗退した。米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じている。

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今オフに2年総額3400万ドル（約55億円）の契約でホワイトソックス入りした村上は、右ハムストリングの負傷から復帰した直後にア・リーグのオールスターに選出されていた。











ホワイトソックスから複数の選手がオールスターに選ばれるのは2022年以来で、村上はミゲル・バルガス内野手とともにチームの看板選手としてフィラデルフィアの舞台に立った。



しかし、本来の持ち味を十分に発揮したとは言えず、第1ラウンドで姿を消している。



新たに導入された無制限時間形式のホームランダービーが影響したのか、同紙は「勝ち進むことができなかった。



新形式でリズムを掴めなかった」と分析した。



村上はNPB時代にも3度ホームランダービーに出場した経験を持つが、いずれも結果を残せていない。



過去の経験について問われると、村上は「うまくいかなかった」と一言だけ振り返った。



村上を初戦で退けたのは、シカゴ・カブス出身でフィラデルフィア・フィリーズに所属するカイル・シュワーバー外野手だった。



同紙は、シュワーバーが最後の6球中4本を本塁打にする勢いを見せ、村上を上回ったと伝えている。



決勝ではセントルイス・カージナルスのジョーダン・ウォーカー外野手が、シュワーバーを12-11で下して優勝を飾った。



新天地1年目でチームの主力に成長した村上にとって、初のホームランダービー参戦は悔しい結果に終わったが、後半戦での巻き返しに期待がかかる。



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