「勝ち進めなかった」村上宗隆、HRダービー初戦で敗退！　20球中9本も及ば…


　


村上宗隆　最新情報
　シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、13日（日本時間14日）にフィラデルフィアのシティズンズ・バンク・パークで行われたホームランダービーに出場し、20球中9本塁打を放ったものの初戦で敗退した。米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じている。
毎日MLB観るならSPOTV NOW！
年間プランで［PR］
　今オフに2年総額3400万ドル（約55億円）の契約でホワイトソックス入りした村上は、右ハムストリングの負傷から復帰した直後にア・リーグのオールスターに選出されていた。
  

　

 
　ホワイトソックスから複数の選手がオールスターに選ばれるのは2022年以来で、村上はミゲル・バルガス内野手とともにチームの看板選手としてフィラデルフィアの舞台に立った。
 
　しかし、本来の持ち味を十分に発揮したとは言えず、第1ラウンドで姿を消している。
 
　新たに導入された無制限時間形式のホームランダービーが影響したのか、同紙は「勝ち進むことができなかった。
 
　新形式でリズムを掴めなかった」と分析した。
 
　村上はNPB時代にも3度ホームランダービーに出場した経験を持つが、いずれも結果を残せていない。
 
　過去の経験について問われると、村上は「うまくいかなかった」と一言だけ振り返った。
 
　村上を初戦で退けたのは、シカゴ・カブス出身でフィラデルフィア・フィリーズに所属するカイル・シュワーバー外野手だった。
 
　同紙は、シュワーバーが最後の6球中4本を本塁打にする勢いを見せ、村上を上回ったと伝えている。
 
　決勝ではセントルイス・カージナルスのジョーダン・ウォーカー外野手が、シュワーバーを12-11で下して優勝を飾った。
 
　新天地1年目でチームの主力に成長した村上にとって、初のホームランダービー参戦は悔しい結果に終わったが、後半戦での巻き返しに期待がかかる。
 
【関連記事】



 

この記事が面白いと思ったら…？


Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓




【了】