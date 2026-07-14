マリオット・インターナショナルと日本航空は7月14日、これまでのパートナーシップを大幅に拡充し、会員向けにフライトと宿泊双方で新たなステイタスマッチによる特典を提供すると発表した。

Marriott BonvoyとJAL、戦略的パートナーシップを締結

本提携は、マリオットの旅行会員プログラム「Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)」にとって日本の航空会社との初めての本格的な取り組みであり、またJALにとってもグローバルホテルグループとの初の戦略的パートナーシップとなる。

相互ステイタスマッチを導入、シームレスな旅行体験へ

新たにスタートする「相互のステイタスマッチ」などを通じて、飛行機の利用からホテルの宿泊まで、シームレスで快適な旅を提供する。Marriott BonvoyとJALマイレージバンク(以下、JMB)の両方に登録している会員は、双方の特典を同時に利用できるようになるだけでなく、より上位の会員ステイタスを効率よく獲得できるようになる。

Marriott Bonvoy会員向け特典

Marriott Bonvoy会員は、アカウントを連携するだけでJALのFLY ONポイントを獲得できるようになる。付与されるFLY ONポイント数はエリート会員ステイタスに応じて異なり、上位ステイタスの会員ほどより多くのポイントを獲得できる。また、Titanium Elite(チタンエリート)会員およびAmbassador Elite(アンバサダーエリート)会員には、保有するFLY ONポイント数に応じてJALクリスタル会員以上のステイタスが自動的に付与される。

Marriott Bonvoy会員向け特典

JALマイレージバンク会員向け特典

JMB会員は、Marriott Bonvoyのロイヤルティプログラムへシームレスに参加できるようになり、ステイタスマッチや上位会員資格へのスピーディな昇格機会を通じて、より充実した旅行体験を楽しめる。本提携により、世界10,000軒以上のMarriott Bonvoy参加ホテルおよびリゾートへのアクセスに加え、客室アップグレードやレイトチェックアウトなど、エリート会員ならではの特典を利用できる。また、JMBのサファイア会員以上の会員には、それぞれに対応するMarriott Bonvoyのエリート資格が自動的に付与される。