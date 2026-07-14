in-d、ziproomとのコラボシングル「I got new shoes」リリース

in-dが、ArichとShimonによるヒップホップコレクティブ・ziproomとの最新コラボシングル「I got new shoes」を7月15日にリリースすることを発表した。

本作は、Private Landによるプロデュースのトラックで、3人のMCそれぞれの視点でリリックが交わる内容となっている。また、本楽曲は「atmos」と「adidas Originals」によるコラボレーションモデル”ZX 8000 G-SNK”より、シリーズ12作目となる最新作「ZX 8000 atmos G-SNK12 ”Predator”」のイメージソングに起用されている。

＜リリース情報＞

in-d

「I got new shoes」

2026年7月15日（水）リリース

https://linkco.re/y8SQb9uY

Produced by Private Land

Lyrics by Shimon, in-d & Arich

Recorded & Mixed by EGL

Mastered by EGL

Cover Photo by Shuhei Tsunekawa

Production Coordination by Yuta ”Disco” Saito (SUMMIT, Inc.)

A&R : Takeya ”takeyan” Masuda, Masaki Yamamoto (SUMMIT, Inc.)