in-d、ziproomとのコラボシングル「I got new shoes」リリース

in-dが、ArichとShimonによるヒップホップコレクティブ・ziproomとの最新コラボシングル「I got new shoes」を7月15日にリリースすることを発表した。
本作は、Private Landによるプロデュースのトラックで、3人のMCそれぞれの視点でリリックが交わる内容となっている。また、本楽曲は「atmos」と「adidas Originals」によるコラボレーションモデル”ZX 8000 G-SNK”より、シリーズ12作目となる最新作「ZX 8000 atmos G-SNK12 ”Predator”」のイメージソングに起用されている。
＜リリース情報＞
in-d
「I got new shoes」
2026年7月15日（水）リリース
Produced by Private Land
Lyrics by Shimon, in-d & Arich
Recorded & Mixed by EGL
Mastered by EGL
Cover Photo by Shuhei Tsunekawa
Production Coordination by Yuta ”Disco” Saito (SUMMIT, Inc.)
A&R : Takeya ”takeyan” Masuda, Masaki Yamamoto (SUMMIT, Inc.)