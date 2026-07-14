JO1、全⽶デビューEP『ANIMAL』発売日が10⽉2⽇に決定

グローバルボーイズグループ”JO1”の全⽶デビュー作としてリリースするUSオリジナルEP『ANIMAL』の発売⽇が、10⽉2⽇（⾦・現地時間）に決定した。

【ライブ写真ギャラリー】JO1DER SHOW 2025 WHEREVER WE ARE IN TOKYO DOME

この⽇は、本作を引っ提げて開催する北⽶ツアー『2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR ʼANIMALʼ』の初⽇でもあり、EPのリリースとともに北⽶での新たな挑戦が幕を開ける。

⾳楽業界最⾼峰のグラミー賞を複数回受賞している世界的⾳楽プロデューサー／ソングライターDemJointz（デム・ジョインツ）が⼿がける本作は、全6曲を収録。JO1の全⽶デビューを飾る作品として、多彩な魅⼒が詰め込まれた⼀作となっているとのこと。「冒険、エネルギー、祝福、成⻑、そして⼈とのつながりに満ちた全18分のジェットコースターのような体験ができる作品」と、Dem Jointzはコメントしている。

また、収録曲の中で最も早いタイミングで公開される先⾏配信曲「WHATCHA DOIN」は、⽇本時間7⽉24⽇（⾦）0時より⾳源配信することが決定。さらに、31⽇（⾦）13時にはMUSIC VIDEOも公開が予定されている。

徐々に全貌が明かされていく本作『ANIMAL』。今後も先⾏配信や映像公開など、さまざまなコンテンツが順次展開予定。

＜リリース情報＞

JO1

U.S. EP『ANIMAL』

■ EP Title︓『ANIMAL』

Regular A,B,C （CD ONLY）

・紙ジャケット

・折り込みポスター

メンバーソロJK盤 （CD ONLY）

・紙ジャケット

・折り込みポスター（メンバーソロ盤ジャケットと同メンバーのもの）

・折り紙 （メンバーソロ盤ジャケットと同メンバーのもの）

価格︓$18.19

＜ライブ情報＞

2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR ʻANIMALʼ

10月2日（⾦）トロント︓Danforth Music Hall

10月4日（⽇）ニューヨーク︓Terminal 5

10月6日（⽕）シカゴ︓Copernicus Center

10月8日（⽊）サンフランシスコ︓The Warfield

10月11日（⽇）ロサンゼルス︓The Novo