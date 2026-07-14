ソフトバンク、正木の本塁打で1点リード
5回表、ソフトバンクの正木智也が放ったソロホームランが決勝点となった。正木は3安打と打撃好調で、チームを1-0のリードに導いた。投手戦の様相を呈しており、両チームとも追加点が望まれる展開だ。
【スタメン】
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(一)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波 中正 5(中)吉田 賢吾 6(左)郡司 裕也 7(三)野村 佑希 8(二)大塚 瑠晏 9(捕)進藤 勇也 10(投)北山 亘基
ソフトバンク: 1(右)正木 智也 2(中)周東 佑京 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(二)牧原 大成 6(指)柳田 悠岐 7(一)Ｊ・ダウンズ 8(遊)庄子 雄大 9(捕)海野 隆司 10(投)上沢 直之
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|79
|43
|35
|1
|.551
|-
|2
|巨人
|80
|42
|36
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|80
|40
|39
|1
|.506
|3
|4
|DeNA
|81
|33
|45
|3
|.423
|10
|5
|広島
|78
|31
|43
|4
|.419
|10
|6
|中日
|82
|32
|49
|1
|.395
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|81
|49
|31
|1
|.612
|-
|2
|西武
|85
|47
|35
|3
|.573
|3
|3
|日本ハム
|86
|48
|38
|0
|.558
|4
|4
|オリックス
|82
|42
|38
|2
|.525
|7
|5
|ロッテ
|79
|38
|38
|3
|.500
|9
|6
|楽天
|81
|31
|49
|1
|.388
|18