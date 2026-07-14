ソフトバンク、正木の本塁打で1点リード

5回表、ソフトバンクの正木智也が放ったソロホームランが決勝点となった。正木は3安打と打撃好調で、チームを1-0のリードに導いた。投手戦の様相を呈しており、両チームとも追加点が望まれる展開だ。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(一)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波 中正 5(中)吉田 賢吾 6(左)郡司 裕也 7(三)野村 佑希 8(二)大塚 瑠晏 9(捕)進藤 勇也 10(投)北山 亘基

ソフトバンク: 1(右)正木 智也 2(中)周東 佑京 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(二)牧原 大成 6(指)柳田 悠岐 7(一)Ｊ・ダウンズ 8(遊)庄子 雄大 9(捕)海野 隆司 10(投)上沢 直之

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