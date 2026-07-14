ソフトバンク、正木の本塁打で1点リード

5回表、ソフトバンクの正木智也が放ったソロホームランが決勝点となった。正木は3安打と打撃好調で、チームを1-0のリードに導いた。投手戦の様相を呈しており、両チームとも追加点が望まれる展開だ。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(一)清宮　幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波　中正 5(中)吉田　賢吾 6(左)郡司　裕也 7(三)野村　佑希 8(二)大塚　瑠晏 9(捕)進藤　勇也 10(投)北山　亘基

ソフトバンク: 1(右)正木　智也 2(中)周東　佑京 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(二)牧原　大成 6(指)柳田　悠岐 7(一)Ｊ・ダウンズ 8(遊)庄子　雄大 9(捕)海野　隆司 10(投)上沢　直之

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 79 43 35 1 .551 -
2 巨人 80 42 36 2 .538 1
3 ヤクルト 80 40 39 1 .506 3
4 DeNA 81 33 45 3 .423 10
5 広島 78 31 43 4 .419 10
6 中日 82 32 49 1 .395 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 81 49 31 1 .612 -
2 西武 85 47 35 3 .573 3
3 日本ハム 86 48 38 0 .558 4
4 オリックス 82 42 38 2 .525 7
5 ロッテ 79 38 38 3 .500 9
6 楽天 81 31 49 1 .388 18