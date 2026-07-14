序盤は両チーム無得点の投手戦

ソフトバンクと日本ハム、3回を終え0対0の同点。両チームとも得点が入らず、互いに譲らない展開が続いている。序盤は投手戦の様相を呈しており、緊迫した試合が続いている。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(右)万波 5(中)吉田 6(左)郡司 7(三)野村 8(二)大塚 9(捕)進藤 10(投)北山

ソフトバンク: 1(右)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(二)牧原大 6(指)柳田 7(一)ダウンズ 8(遊)庄子 9(捕)海野 10(投)上沢

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 79 43 35 1 .551 -
2 巨人 80 42 36 2 .538 1
3 ヤクルト 80 40 39 1 .506 3
4 DeNA 81 33 45 3 .423 10
5 広島 78 31 43 4 .419 10
6 中日 82 32 49 1 .395 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 81 49 31 1 .612 -
2 西武 85 47 35 3 .573 3
3 日本ハム 86 48 38 0 .558 4
4 オリックス 82 42 38 2 .525 7
5 ロッテ 79 38 38 3 .500 9
6 楽天 81 31 49 1 .388 18