序盤は両チーム無得点の投手戦

ソフトバンクと日本ハム、3回を終え0対0の同点。両チームとも得点が入らず、互いに譲らない展開が続いている。序盤は投手戦の様相を呈しており、緊迫した試合が続いている。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(右)万波 5(中)吉田 6(左)郡司 7(三)野村 8(二)大塚 9(捕)進藤 10(投)北山

ソフトバンク: 1(右)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(二)牧原大 6(指)柳田 7(一)ダウンズ 8(遊)庄子 9(捕)海野 10(投)上沢

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