マイナビは7月13日、「SNSのアルバイト探しと闇バイトに関する調査」の結果を発表した。調査は2026年2月18日～3月2日、現在アルバイトをしている10～70代の男女9,000名を対象にインターネットで行われた。

SNSで仕事を探したことがある割合は14.7%

10～70代のアルバイト就業者のうち、直近の1年間に「SNSで仕事を探したことがある割合」は14.7%(前年比0.8pt増)となった。年代別では、10代で29.9%、20代で19.3%となり、年代が若いほど高かった。

「SNSで仕事を探したことがある」と回答した人に、SNSを使うメリットを聞いたところ、「多くの求人を見つけやすい(34.8%)」が最多で「時間をかけず求人を見つけやすい(34.2%)」が続いた。10代・20代においては「時給がいい仕事を見つけやすい」が3割を超え、全体と差が見られた。

また、「SNS経由で求人に直接応募したことがある」割合は7.5%(前年比0.2pt減)となり、年代別では、特に10代(20.5%)が高く、アルバイトにおけるSNSの活用は10代の間で広がりつつあることがうかがえる。

直近1年の間にSNSで仕事を探したことがある

SNSでアルバイト探しをするメリット

直近1年の間にSNSで直接応募したことがある

「SNSで怪しい求人を見かけたことがある」10代、20代で3割超

「SNSで怪しい求人を見かけたことがある」割合は23.0%(前年比0.3pt増)で、10代(33.3%)・20代(34.4%)で3割を超えた。

また、「SNS経由で怪しい求人の勧誘を受けたことがある」割合は7.4%となった。年代別では、10代が17.4%、20代が14.0%と、他の年代に比べて高かった。日常的に利用するSNSにも、危険な仕事への勧誘につながるリスクが潜んでいる実態がうかがえる。

直近1年の間にSNSで怪しい求人を見かけたことがある

直近1年の間にSNS経由で怪しい求人の勧誘を受けたことがある

「闇バイトと普通の求人の見分けがつきにくい」47.7%

「闇バイトと普通の求人の見分けがつきにくいと思う」割合は47.7%と、どの世代も4割を超えている。また、「以前に比べて、闇バイトではないか、十分に注意するようになっている」割合は48.3%となり、各世代で約半数を占めた。

世代を問わず、闇バイトを身近なリスクとして認識する傾向がうかがえる一方で、その危険性に対する警戒意識も一定程度浸透していることが示された。