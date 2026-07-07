【藤沢 観光スポットレポ】宮前御霊神社 - 旗立山に息づく武士たちの…

東海道本線と柏尾川に挟まれた住宅街のど真ん中に、旗立山（はたたてやま）がそびえています。

今回は、旗立山に鎮座する宮前御霊神社（みやまえ ごりょうじんじゃ）を紹介。緑豊かな境内を、一緒に探索してみましょう。

宮前御霊神社の歴史

社伝によると、940年（天慶3年）に村岡五郎こと平良文が、戦勝祈願のために京都の御霊宮（京都市）から勧請したのが始まりです。

戦勝祈願とは、当時関東で大暴れしていた平将門の乱に対するもので、良文らは平貞盛・藤原秀郷らとともに将門を鎮圧しました。

やがて、鎌倉権五郎こと平景政が御祭神として合祀されます。さらに時代が下り、鎌倉幕府の第五代執権・北条時頼が、葛原親王・高見王・高望王を合祀したと伝えられています。

その後も御霊神社は広く信仰され、神奈川県内の各所に建てられました（御霊神社／梶原御霊神社／川名御霊神社など）。

宮前御霊神社は村岡地域の総鎮守として、今日に至るまで人々から崇敬されてきたのでした。

宮前御霊神社の御祭神

こちらの宮前御霊神社には、以下5柱の神々が祀られています。

崇道天皇（すどうてんのう）

光仁天皇の皇子で、生前は早良親王（さわらしんのう）と呼ばれていました。皇位継承争いから無実の罪を着せられ、これに抗議して絶食死を遂げた悲劇の貴公子です。

その死後に怪異が起きたことから、人々はこれを早良親王の祟りと恐れました。怒りを鎮めるために崇道天皇の称号を贈り、神様としてお祀りしたのが御霊信仰の始まりと言われます。

平景政（たいらの かげまさ）

後三年の役（源義家による奥州征伐）で活躍し、凱旋後に鎌倉郡一帯を治めたことから、鎌倉権五郎（ごんごろう）とも呼ばれました。

合戦の最中に右目を矢で射られても怯まずに敵を倒し、武士としての誇りを失わなかったことから、目の神様としても信仰されています。

のちに大庭御厨（藤沢市大庭あたり）の開拓に関与し、人々を富ませたことから、農業振興や地域守護の神様としても信仰されてきました。

葛原親王（かづらはらしんのう）・高見王（たかみおう）・高望王（たかもちおう）

葛原親王は桓武天皇の皇子で、高見王は皇孫、高望王は曾孫に当たります。

高望王は臣籍降下（皇籍≒皇族の身分を失い、臣籍≒一般人となること）して平高望と名乗り、桓武平氏の祖となりました。

北条時頼が彼らを御祭神として祀らせたのは、北条一族が桓武平氏の流れを汲むことを主張するためだったと考えられます。

境内ギャラリー

旗立山の緑に包まれた境内には、多くの見どころがあるので、今回はその一部をピックアップしました。

タブノキ

大鳥居の傍らにたたずむタブノキは、藤沢市内南部でも有数の巨木で、その幹周りが5.21mもあります。

盛んに枝葉をのばしているのは、参拝者を日差しや雨から守ってくれているのでしょうか。

獅子と狛犬

参道の左右を守る獅子と狛犬は、厳めしく吼える姿（阿形）と、やさしく子供をあやす姿（吽形）が対象的です。

斜めにのび上がる力強いシルエットに特徴があり、鋭い眼力が心に残る作品でした。

日露戦役記念碑

地元から日露戦争（1904〜1905年／明治37〜38年）に従軍した勇士らを讃える記念碑です。背面には「従軍凱旋者」として生還した者たちの名が刻まれていました。

日本の存亡を賭けて大国ロシアに立ち向かい、奇跡的な勝利を収めた喜びを今に伝えています。

旗立山の由来

かつて前九年の役（奥州征伐）に臨む源頼義（源頼朝の五代祖先）が、軍勢を集めるために白幡（旗）を立てたことから、旗立山と呼ばれました。

また、後三年の役においても、源義家（頼義の子）がこの山に白幡を立てて軍勢を集めたと言います。

折笹矢竹稲荷大明神

後三年の役で活躍した鎌倉権五郎景政が戦勝の御礼参りにやってきた際、自分の目を射抜いて敵を射返した矢を地面に刺しました。するとその矢が根づいて生い茂り、現代の笹やぶになったと伝わります。

権五郎の強運と矢竹の生命力にあやかろうと思ったのか、いつしか誰かがお稲荷様を祀るようになったのでした。

まとめ

今回は、宮前御霊神社を紹介しました。

境内には他にも末社（十二天王・疱瘡神・七面宮・寿老人など）が祀られており、また旗立山の奥にも入っていけるので、探検しがいがあるでしょう。

藤沢市村岡地域を散策する際は、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。

宮前御霊神社

参拝時間

24時間

ただし照明が暗いため、夜間の参拝はご注意ください。

社務所

係員は常駐していないため、連絡などは管理元神社へお願いいたします。

主な祭礼

バリアフリー

例祭（れいさい） 9月第2日曜日

女坂を通れば、社殿まで車椅子でも上がれます。ただし、傾斜はきつめなのでご注意ください。

アクセス

神奈川県藤沢市宮前560

古舘橋バス停から徒歩9分（650ｍ）

駐車場：なし（公共交通機関のご利用がおすすめです）

連絡先

管理元神社：

大綱金刀比羅神社（おおつなことひらじんじゃ）

神奈川県横浜市神奈川区台町7-34

電話／FAX：045-311-5401

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