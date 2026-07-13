日向坂46髙橋未来虹「卒業する山口陽世から…」三期生全員で表紙を飾った雑誌の"照れくさい"裏側を明かす

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。7月3日（金）の放送は、髙橋＆松尾の2人でお届け！ 本記事では、日向坂46・三期生メンバーの4人が表紙を飾った月刊アイドル誌「EX大衆」7月号の撮影裏話について、髙橋が語った模様を紹介します。

◆三期生4人での撮影は「旅行気分」

髙橋：このたび、三期生の上村ひなの、髙橋未来虹、森本茉莉、山口陽世の4人が、月刊アイドル誌「EX大衆」7月号の表紙を飾らせていただきました！ そして、その雑誌にさくちゃん（松尾の愛称）の写真とインタビューも掲載されています。

松尾：はい！ ありがとうございます。お、ここでふつおたが届いています。

＜リスナーからのメッセージ＞

「『EX大衆』7月号 日向坂46 三期生スペシャルを購入しました。インタビュー記事は、同期への愛と思いが溢れていました。そして、素敵な写真の数々。特に4人が並んで砂浜に座っている後ろ姿のカットを見て、自然と涙が出ました。あと少しですが、全力で楽しむ4人の三期生を心に刻みます。もちろん推し続けます！」

髙橋：ありがとう～！

松尾：素敵なふつおたですね！

髙橋：やっぱり、ファンの方は泣いちゃう一冊になっているのかな？

松尾：いや～、そうでしょうね。表紙から素敵ですし。

髙橋：私がインタビューの原稿を確認したときは、ちょうど同期と一緒にいたの。それで、（インタビューのなかに）卒業する山口陽世から一人ひとりにメッセージが書かれていたのね。三期生って（加入してから4人で）ずっと長くいるから、改めて「ありがとう」とか「好き」とかをまじまじと言うのが恥ずかしくなってきた関係なのよ。

松尾：うんうん。

髙橋：だから、一人ひとりへのメッセージも“ちょい笑い”というか「何これ～（笑）」って言いながら確認していた感じだった（笑）。撮影もめっちゃ楽しくて、旅行気分というか、卓球したり、トランプしたり、野球したり……。

松尾：えー、めっちゃいいですね！ 楽しそう。

髙橋：本当に遊んでいたら撮影が終わっちゃった感じだったから、多分そういう表情が誌面にも現れていると思います。各々のブログやメッセージにオフショットも載せているので、ぜひチェックしていただければと思います！

＜番組概要＞

番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！

パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）

放送日時：毎週金曜 11:30～11:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/

番組公式X：@hot_hitoiki46