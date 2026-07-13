モデルでタレントの貴島明日香(30)が13日、自身のInstagramを更新し、第1子を妊娠したことを発表した。

貴島明日香

貴島は、「いつも応援してくださっている皆さまへ。この度、新たな命を授かり、冬ごろに第一子を出産予定です」と報告。「現在は体調も落ち着き、周りの方々に支えていただきながら穏やかな日々を過ごしています」と近況を伝えた。

また、「お仕事につきましては、体調を第一に考えながらできる範囲で続けていく予定です」と説明。「これまで支えてくださった皆さまに心より感謝するとともに、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけている。

貴島は、2024年7月に一般男性との結婚を発表。結婚当時のマイナビニュースのインタビューで、結婚後の変化について「ファンの方へは自分の口から結婚報告をしたかったので、それが出来てよかったです」語っていた。そして今回の妊娠報告も、自身のSNSを通じてファンに直接伝える形となった。