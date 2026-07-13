緑黄色社会・長屋晴子 “フェチを刺激する声”の秘密をカリスマボイストレーナー・しらスタが分析「いろんなことが起きていて」

チャンネル登録者数200万人を超えるカリスマボイストレーナー「しらスタ」と、シンガーソングライターのYOSUKEがお届けするTOKYO FMのラジオ番組「シアーミュージック presents しらスタのボイトレディオ」（毎週火曜21:00～21:30）。“聴くだけで歌がうまくなる”をコンセプトに、人気歌手をゲストに迎え、プロのボーカルテクニックから明日から試せるアドバイスまで、貴重なトークを繰り広げます。

今回の放送には、“リョクシャカ”の愛称で親しまれている男女混合4ピースバンド・緑黄色社会からボーカルの長屋晴子さん（Vo./Gt.）が登場。番組の名物企画「明日カラオケで歌いたくなる！ しらスタのソングコメンタリー!!」にて、現在配信中の最新曲「章（しるし）」（日本テレビ系4月期水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」主題歌）を徹底解説しました。

◆「ボイトレディオ」に緑黄色社会・長屋晴子が登場！

しらスタ・YOSUKE：いらっしゃいませー！

長屋：緑黄色社会のボーカル、長屋晴子です！ よろしくお願いします！

YOSUKE：さあ、ようこそ「ボイトレディオ」へということでございます。おしらさんと長屋さんはお会いしたことは……？

長屋：そうなんです！ 実は私、おしらさんにお会いしたくて。YouTubeで緑黄色社会の解説動画とかをしてくださっていたじゃないですか。それを観ていて「お会いしたいな」ってずっと思っていました。

しらスタ：ええっ！ 嬉しい！「歌唱力のバケモノ」とか「長屋ボイス」とか、適当なことをね（笑）。

長屋：（笑）。だから、もうお礼をずっと言いたくて。本当にありがとうございます！

しらスタ：こちらこそありがとうございます。今日はさらに分解して解説させていただきますので、よろしくお願いします！

◆全員が作詞作曲できる強み、そして長屋晴子の「フェチを刺激する声」

YOSUKE：ここで、緑黄色社会さんの紹介をさせていただきます。男女混合の4ピースバンド。多くのヒット曲を世に送り出している「リョクシャカ」です。おしらさん（しらスタ）が思う、緑黄色社会の魅力はどんなところでしょうか。

しらスタ：まずバンド全体で言うと、メンバー全員が作詞作曲できるじゃないですか。だから、いろんな曲のタイプがあって、いろんな詞のタイプもある。最終的にはリョクシャカっぽいサウンドにギュッと着地するんですけど、よくよく聴いていくと、実は結構タイプが違う曲がたくさん潜んでいる。そこが私は面白いなと思います。

長屋：嬉しい！ ありがとうございます。

しらスタ：あと、長屋さんのボーカルで言うと、私、いつも歌詞にチェックをつけながら「この歌詞はこうやって歌っています」って動画で視聴者に説明しているんですけど、長屋さんのボーカルって、色がつきすぎて（楽譜が）グチャグチャになるんですよ（笑）。

YOSUKE：なるほど（笑）。

しらスタ：何を説明して、何を説明しないかを間引くほうが難しいくらい、いろんなことが起きていて。私はもう（ボーカル）フェチなので、それが大好きです。

長屋：ありがとうございます（笑）。

◆大人になると増えていく肩書き、その中で「自分」を大切にするために

YOSUKE：本日もすごい解説になりそうですね。おしらさん、早速いっちゃいましょうか！

しらスタ：いきますよ！「明日カラオケで歌いたくなる！ しらスタのソングコメンタリー!!」

YOSUKE：このコーナーは、ボイストレーナーのしらスタさんが、アーティストご本人の前で、曲の魅力やすごさを熱く語る企画です。本日は緑黄色社会さんの「章（しるし）」をたっぷり解説します！

「章」は日本テレビ系4月期水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」の主題歌として書き下ろされた最新曲です。作詞は長屋さんが手掛けられていますが、ご本人にとってどんな楽曲でしょうか。

長屋：そうですね。ドラマの主人公たちも大人なんですけど、私自身も32歳になりまして。より、大人の目線で歌詞を書きたいなと思ったんです。大人になってくると、パートナーができたり、親になったり、会社で役職がついたりして、肩書きがすごく増えていくじゃないですか。

しらスタ：そうですね。

長屋：守るべきものや役割が増えていくと、だんだん自分のことが、ないがしろになっていくような気がしていて。そんな時に、ふっと「ちゃんと自分のことも大切にできたらいいな」と思えるような、そんな目線で歌詞を書きました。

YOSUKE：今回はタイアップ曲なわけですが、普段の楽曲制作との違いはありましたか？

長屋：作品を通して曲を書くので、普段の自分にはないワードが引き出されたりしますね。そういう良さがいつもあって、すごく刺激になります。

しらスタ：ドラマも素晴らしいので、おすすめの聴き方としては、まずは、まっさらな状態で聴いて、その後にドラマを観てほしいです。ドラマを観た後だと、きっと曲の印象がガラッと変わると思うんですよね。ぜひ、たくさん聴いてほしいです！

YOSUKE：それでは今から曲を流していきますので、おしらさん的に「ここに注目して聴いてほしい！」というポイントが来たら曲を止めて、気になるポイントについて解説していただく、お馴染みのスタイルで進めていきます。準備OKですか？

◆ブライトな声に隠されたダークな響き“長屋晴子ボイス”の秘密

しらスタ：OKです！ それでは「章（しるし）」のソングコメンタリー、スタート！

（♪イントロ再生）

しらスタ：曲を聴く前に、まずは皆さんに事前知識をお伝えしておきます。長屋晴子さんの「声」って、女性ボーカルの中では中低音寄りだと思うんですね。なんだけど、響きとしてはすごくブライトで明るい。例えば、（歌手の）AI（アイ）さんのような、思い切って深みのあるところを歌っていても、長屋さんってめっちゃ明るく聴こえるんです。

YOSUKE：確かに。

しらスタ：でも、その明るい声の中に、ちょっとこう「ふっ」と暗いというか、ダークな響きが混じる瞬間があって。私はそれを勝手に“長屋晴子ボイス”と呼んでいるのですが、この「章」の冒頭にも、それが絶妙に散りばめられているんです。

（♪楽曲再生：歌い出し〜）

長屋の歌声：♪埃をかぶった 私の背表紙〜

しらスタ：（ミュージック）ストップ（笑）！ 皆さん分かりましたか？ 「埃をかぶった 私の背表紙」というフレーズから始まるんですけど、「かぶった」の“ぶ”と、「背表紙」の“びょ”の瞬間に、ちょっと潜んでいるんですよ。

長屋：それですね！

しらスタ：普通にブライトなままでいくと「埃をかぶった」なんですけど、この“ぶ”が「埃をかぶっ、ぶ、ぶった」、「私の背びょ、びょ、びょ」って、ちょっとこう音が喉の奥に行くような響きになっているんです。これ、ちなみに“軽め”の長屋ボイスです。

長屋：軽めの（笑）。

しらスタ：面白いのが、これ、「しゃくり」と一緒になっているんですよ。音程が下から上に上がりながら、長屋ボイスがグラデーションで入ってくる。「埃をか、ぶー」って。どうですか、ご本人としては自覚はありますか？

長屋：なんか、こうやって解説されると「あ、そうなんだ」って新鮮な気持ちになりますね（笑）。完全に無意識なので、きっと癖なんだと思います。ここは楽曲の序章というか、懐かしさのある曲だったので、いきなりポンと音に行くよりは、その音と音の過程を優しく出したいなと思って、「しゃくり」は結構深めに入れていた印象はあるんですけど、まさかそんな響きになっていたとは……。

しらスタ：これ、歌真似をしたいファンが真似すると、みんな舌の根を使って「うー」って奥でやりたくなるんですけど、実は舌じゃないんですよね。

長屋：舌じゃないですね。

しらスタ：喉の奥の方のホースをぎゅっと絞って出している。だから、滑舌を一切犠牲にしないでこの深みのある声が出せているんです。本当に素晴らしいです。長屋さんの生歌に合わせて、この先の展開もさらに深掘りしていきます！

――番組の後半では、最新曲「章（しるし）」に散りばめられたボーカルテクニックと、歌詞に隠された緻密な構造をさらに深掘りする場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：シアーミュージック presents しらスタのボイトレディオ

パーソナリティ：しらスタ、YOSUKE

放送日時：毎週火曜 21:00～21:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/f/voitradio/message

番組公式X：@voitradio_tfm