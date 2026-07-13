春の東京準V校が初戦コールド負け…今春センバツ出場校も涙　シード校の早…









高校野球 最新情報



第108回全国高校野球選手権の地方大会が13日、各地で行われ、今春の上位校やシード校に厳しい結果が相次いだ。



西東京大会では、今春の都大会準優勝校の国士舘が、初戦で創価に1-11で敗戦。守備で4失策を喫するなど崩れ、6回コールド負けとなった。











今春の選抜甲子園に出場した北照も、4回戦で北海道文教大付に5-7で敗れた。9回に4点を返して追い上げたものの、反撃は及ばなかった。



青森大会では、シード校の東奥義塾が昨夏の県代表・弘前学院聖愛と対戦。しかし、打線が最後まで得点を奪えず、0-7で7回コールド負けを喫した。



大分大会では、第3シード勢が苦しんだ。杵築は大分工に1-11でコールド負け。楊志館も佐伯鶴城に2-5で敗れ、いずれも初戦突破を逃した。



神奈川大会では、第3シードの横浜隼人が古豪・横浜商と対戦。延長タイブレークまでもつれ込んだ末、2-3でサヨナラ負けを喫した。



今春の愛媛県大会準優勝校・松山聖陵も、古豪の松山商に4-5で敗戦。延長タイブレークにもつれ込んだ接戦の末、初戦で姿を消した。



大差でのコールド決着から延長タイブレークの接戦まで、一発勝負の厳しさが各地で表れている。











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