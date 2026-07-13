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13日のプロ野球公示で、阪神タイガースは及川雅貴投手の出場選手登録を抹消した。



及川は、2019年ドラフト3位で横浜高から入団。アマチュア時代から速球派左腕としてその名を轟かせ、星稜高・奥川恭伸（現：ヤクルト）、大船渡高・佐々木朗希（現：ドジャース）、創志学園高・西純矢（現：阪神）と並んで「高校BIG4」と呼ばれていた。











プロ2年目の2021年に中継ぎとしてプロ初勝利をマーク。この年は最終的に一軍で39試合に登板し、2勝3敗10ホールド、防御率3.69とブレイクを果たした。



岡田彰布監督のもと日本一となった2023年。この年は33試合登板で3勝1敗7ホールド、防御率2.23とさらに成績を伸ばし、オフにはアジアプロ野球チャンピオンシップ2023に出場する日本代表にも選ばれた。



2024年は先発・中継ぎの両方を務め、トータル9試合登板（先発5試合）に終わったが、1勝3敗、防御率2.76と一定の成績を残した。



そして2025年は開幕から中継ぎとして一軍に帯同。リーグトップの66試合に登板し、6勝3敗46ホールド、防御率0.87と圧巻の成績をマーク。



プロ野球新記録となる18試合連続ホールドを達成するなど、勝ちパターンのセットアッパーとしての地位を確立した。



迎えた今季、昨季に続いて中継ぎとして奮闘しているが、制球に苦しむシーンが多くみられるなど昨年ほどのパフォーマンスを出せていない。



ここまで21試合登板で1勝1敗2ホールド、防御率4.82と苦しんでおり、今季2度目の抹消となった。



調整を経て、勝負どころとなるシーズン後半でのフル稼働が期待される。





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【了】