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13日のプロ野球公示で、阪神タイガースは木浪聖也内野手の出場選手登録を抹消した。



社会人のHondaから入団し、今季でプロ8年目を迎えた木浪。一軍通算699試合に出場し、阪神の主戦遊撃手としての地位を築いてきた。











日本一を達成した2023年には、岡田彰布監督（当時）によって「8番・遊撃」に固定され、127試合出場で打率.267、1本塁打、41打点をマーク。得点圏打率.310と無類の勝負強さを発揮し、“恐怖の8番打者”の異名を取った。



しかし、そこから年々出場機会が減少。昨季の出場試合数は72と100試合を切り、打率.193、失策9と攻守に精彩を欠いた。



今季も開幕一軍入りこそ果たしたが、ここまで46試合出場で打率.236、1本塁打、14打点の成績。



7月5日の広島東洋カープ戦、同7日の読売ジャイアンツ戦にともに「7番・遊撃」として先発出場したが、いずれも3打数無安打と結果を残せていなかった。



7月はここまで6試合に出場して9打数1安打2三振、打率.111と振るわず、今季初めての抹消となった。



熊谷敬宥が遊撃の定位置を奪いつつあるが、木浪もまだ32歳。巻き返しは十分に期待できる年齢だ。



調整を経て、再起を図りたいところだ。





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【了】