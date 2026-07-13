LE SSERAFIM、5人全員で「BOOMPALA」披露　新ツアー「PUREFLOW」仁川2daysで開幕

LE SSERAFIMが、今年5月にリリースした2nd Studio Album PUREFLOW pt.1に込めたメッセージをステージ上で表現し、2度目のワールドツアーを華やかにスタートした。

【写真ギャラリー】『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN INCHEON』

LE SSERAFIMは、7月11日から12日の2日間、韓国・仁川のインスパイアアリーナで『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN INCHEON』を開催した。今回の公演は、両日ともにグローバルスーパーファンプラットフォームWeverseで生配信され、世界58の国や地域のファンと共に楽しんだ。

公演は、「連帯で完成したお祭り」というPUREFLOW pt.1のメッセージと自然に連動するように構成された。オープニングステージは、それぞれ異なる仮面を被った数十人ものダンサーたちが現れ、PUREFLOW pt.1のリードシングル「CELEBRATION」のミュージックビデオに登場する「クリーチャー（Creature）」たちが現実世界に召喚されたかのような演出だった。LE SSERAFIMは、楽曲とミュージックビデオに込められた「連帯の価値」をステージで表現しながら、観客をアルバムのストーリーの中へ没入させ、会場全体が一緒になってコンサートを楽しめる雰囲気を作り上げた。

ダンサーたちのパフォーマンスで会場の雰囲気が盛り上がる中、LE SSERAFIMは「CELEBRATION」のパフォーマンスで幕を開けた。メロディックテクノ（Melodic Techno）とハードスタイル（Hardstyle）ジャンルが調和した楽しい音楽が響き渡ると、最初のステージから大合唱が巻き起こった。5人のメンバーは、「わたしたちは最後まで楽しむ自信がある。FEARNOT（ファンダム名）の皆さんも、後悔することなく楽しんでください」と自信を持って語った。

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PUREFLOW pt.1の収録曲のパフォーマンスは、公演のハイライトだった。「Need Your Company」や「Trust Exercise」、「Irony」など、初公開のステージでは特に大きな歓声が沸き起こった。「Saki (feat. Aliyah's Interlude)」は、遊び心のあるサビとメンバーたちの表情演技によって、ミュージカルのようなパフォーマンスが繰り広げられた。そして、5人のメンバーが全員揃って披露したタイトル曲「BOOMPALA」のステージでは、会場の熱気が最高潮に達した。

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LE SSERAFIMは、既存のヒット曲にバンドサウンドの編曲を加えて新たなエネルギーを吹き込み、約120分にわたるランニングタイムの間、自然な曲転換で途切れることなくステージを楽しませた。

「ANTIFRAGILE」や「CRAZY」などのグローバルヒット曲のパフォーマンスでは、ステージ全体を使って休むことなく走り続け、客席の近くでファンと交流した。特に、「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」では、ステージに横たわって始まる新しいイントロとダンスブレイクを加え、さらに豊かなパフォーマンスを完成させた。LE SSERAFIMは、キレのあるダンスと安定感を感じさせるステージ上での堂々とした姿、さらに爆発的なエネルギーを持ち合わせており、「パフォーマンス最強ガールグループ」としての存在感を再び証明した。

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観客の熱量も公演を完成させる重要な要素だった。会場を埋め尽くしたファンは、当日のドレスコードだったピンクとレッド系の衣装で客席を彩り、熱い歓声と応援を送りながらメンバーと息を合わせた。アンコールを待つ間も、その熱気は冷めず、カラオケコンセプトで制作された映像に合わせて、「BOOMPALA」と「CELEBRATION」を歌いながら盛り上がり続けた。これに対し、5人のメンバーは「ツアーは、わたしたちがどんなストーリーを伝えたいのかを最も直感的に感じることができる時間です。FEARNOTの皆さんが、わたしたちがステージに立つ理由であり、存在する理由です」と真心を込めて伝えた。そして、「PUREFLOW pt.1と同じタイトルの今回の公演では、楽曲それぞれに込められた意味とストーリーを心から伝えたいと思って準備しました」とファンへの愛情を語った。

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LE SSERAFIMは、7月11～12日の仁川公演を盛況裏に終え、7月25日から日本での公演をスタートする。『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN JAPAN』は、7月25～26日に大阪（大阪城ホール）、7月30日、8月1～2日の3日間に神奈川（Kアリーナ横浜）、8月8～9日に静岡（エコパアリーナ）、8月18～19日に宮城（セキスイハイムスーパーアリーナ）、9月2～3日に福岡（マリンメッセ福岡A館）で公演が実施される。日本公演の合間には、日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』への初出演も決まっており、大阪（8月14日）と東京（8月16日）の2都市いずれもメインステージでパフォーマンスを披露する。

▼『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN JAPAN』特設サイト

https://www.hybejapan-concert.com/statics/le-sserafim_pureflow