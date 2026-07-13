







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと戦い3-5で敗れた。同チームにスイープを食らって前半戦を終える形となったが、米メディア『ドジャースビート』は、同戦ではいいところがほとんどなかったと苦言を呈している。



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同戦のドジャースは大谷の22号先頭打者本塁打などで序盤に3点をリードしたが、中盤に入ると5回、6回にそれぞれ2失点を喫し逆転を許す。その後は思うように反撃できないまま、9回にダメ押しの1点を奪われ敗戦となった。











同メディアは「ドジャースは依然としてナリーグ西地区首位を守っているが、このシリーズではまるで、既に休暇のことを考えているチームのような戦いぶりだった。守備は精彩を欠き、投手陣は四球や死球などで不用意に走者を許しすぎた。そして、打線も序盤こそ得点を奪ったものの、中盤以降はすっかり沈黙してしまった」とバッサリ。



続けて、「オールスター休暇は月曜日から正式に始まる。チームに必要なのは、この期間を利用してしっかりと休養を取り、心身をリフレッシュさせること。そして、前半戦の大半を支えた、ミスの少ない引き締まった野球をもう一度取り戻すことだ」と切り替えを求めている。



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