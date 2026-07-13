日本野球機構（NPB）は13日、『マイナビオールスターゲーム2026』の監督選抜を含めた出場選手を発表した。

『マイナビオールスターゲーム2026』と題して開催される今年の球宴は、第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦は7月29日（水）に富山で開催予定。

これでファン投票・選手間投票・監督選抜のメンバーが出揃ったが、この後には“最後の男”を決める「プラスワン投票」が控えている。ここまで名前が挙がらなかった選手たちにとってのラストチャンス。滑り込みで出場を決めるのはどの選手か、投票は7月14日（火） ～ 7月20日（月）の期間で実施される。

◆ 『マイナビオールスターゲーム2026』セ・リーグ出場選手

◎はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜

＜監督＞

藤川球児（阪神）

＜コーチ＞

相川亮二（DeNA）

橋上秀樹（巨人）

＜投手＞

◎山野太一（ヤクルト）

◎大勢（巨人）

◎キハダ（ヤクルト）

☆高橋遥人（阪神）

ドリス（阪神）

東克樹（DeNA）

レイノルズ（DeNA）

田中瑛斗（巨人）

井上温大（巨人）

大野雄大（中日）

松山晋也（中日）

岡本 駿（広島）

ハーン（広島）

清水 昇（ヤクルト）

星知弥（ヤクルト）

＜捕手＞

◎古賀優大（ヤクルト）

☆坂本誠志郎（阪神）

大城卓三（巨人）

坂倉将吾（広島）

＜内野手＞

◎☆大山悠輔（阪神）

◎☆中野拓夢（阪神）

◎☆佐藤輝明（阪神）

◎村松開人（中日）

☆長岡秀樹（ヤクルト）

牧 秀悟（DeNA）

浦田俊輔（巨人）

＜外野手＞

◎☆森下翔太（阪神）

◎☆細川成也（中日）

◎増田珠（ヤクルト）

☆キャベッジ（巨人）